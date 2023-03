IMMUNE Technology Institute lanza un programa de blockchain que permitirá promover la transparencia y prevenir fraudes en el sector legal Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 14:43 h (CET) Será la II edición del programa "Blockchain In Legal", con el que los profesionales del sector legal aprenderán a hacer más eficientes sus negocios y proyectos. Los contratos inteligentes están escritos en criptolenguaje y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones predefinidas por ambas partes. La tecnología Blockchain permite reducir los costes, mejorar la eficiencia y proporcionar una mayor transparencia Aunque los inicios del Blockchain están vinculados a la aparición de criptomonedas como bitcoin, esta tecnología se ha extendido a diferentes sectores, incluido el legal. Así, el Blockchain permite mejorar la eficiencia de los procesos legales, a la vez que aumenta su seguridad y agiliza el proceso, un conjunto de ventajas que pueden llegar a facilitar mucho el día a día de quienes se dedican al sector jurídico.

Este tipo de tecnología ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos meses. El COVID 19 aceleró los procesos de digitalización de las empresas y de los despachos de abogados a niveles nunca vistos antes. En este contexto de evolución hacia lo digital, la transparencia y seguridad que aportan la tecnología blockchain se tornan un aspecto clave, pues esta tecnología disruptiva permite transacciones no manipulables registradas en bloques que se van encadenando a la red. La información se replica así en los diferentes nodos de forma simultánea de modo que cuanto mayor es la red, mayor es su resiliencia.

Siendo conscientes de su creciente importancia, la Comisión Europea puso en marcha hace unas semanas una iniciativa para impulsar durante los próximos tres años el uso de Blockchain en los sectores públicos y privados. Con el objetivo de fomentar la cooperación de las empresas privadas y los entes públicos con las autoridades, el programa pretende identificar las barreras legales que frenan el uso de esta tecnología y fomentar el uso de soluciones innovadoras en todo tipo de sectores: educación, energía, sanidad, movilidad, finanzas etc.

En línea con esta iniciativa, IMMUNE Technology Institute ha desarrollado un programa pionero en la aplicación de la tecnología Blockchain en el ámbito jurídico. Dirigido a profesionales del sector legal, el programa Blockchain in Legal permitirá a los profesionales conocer la tecnología blockchain desde cero, sin necesidad de conocimientos previos ni técnicos en esta área y con la oportunidad de realizarlo en modelo presencial y/o remoto.



"Blockchain es una tecnología que va a cambiar la forma de hacer negocios en muchos ámbitos, que por supuesto no es la solución para todos los problemas, pero su impacto es indudable. Este tipo de medidas impulsadas por la administración pública, haciendo partícipes a diferentes jugadores, como el mundo empresarial, las startups, etc. ayudará sin duda a dar el empujón para la adopción definitiva del blockchain, desbloqueando aspectos regulatorios y ayudando a salvaguardar las posibles trabas técnicas y legales que puedan ir apareciendo", explica Juan Andrés Avilés, director de blockchain en IMMUNE Technology Institute.

A través de la mano de expertos referentes en Legal tech y durante 4 semanas, los profesionales que decidan cursar esta modalidad aprenderán a liderar con éxito procesos de digitalización de su empresa haciendo más eficientes sus negocios y proyectos, con especial atención a las herramientas necesarias para desarrollar códigos básicos de "Smart Contracts". Estos contratos inteligentes son uno de los aspectos más rompedores dentro del sector legal. Basados en la tecnología blockchain, estos programas informáticos están diseñados para ejecutarse automáticamente a medida que las personas o empresas involucradas en un acuerdo van cumpliendo con las cláusulas del mismo.

La tecnología ‘blockchain’ propone un nuevo modelo en el que un conjunto de tecnologías permite la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro sin intervención de terceros. Así, la autenticidad no la verifica una tercera persona, sino la red de ordenadores conectados a la red que participa en ‘blockchain’, lo que hace que ninguna transferencia de valor se efectúe por medio de un intermediario, sino a través de un consenso que además facilita el almacenamiento de la información en todo momento de manera transparente.

"En una actualidad en la que los avances tecnológicos forman parte del día a día, son muchas las ventajas que puede aportar la tecnología blockchain en términos de transparencia y seguridad. El asesoramiento y conocimiento jurídico de esta tecnología es esencial, tanto en ámbitos de carácter público y privados como en start-ups, y los profesionales del sector legal hemos de abrazar el conocimiento y el uso de la tecnología y habituarse a los nuevos lenguajes y entornos innovadores", concluye Juan Andrés Avilés, director de blockchain en IMMUNE Technology

