Enrique Sánchez deja la presidencia del Grupo Adecco para España y Sur de Europa manteniéndose vinculado con la compañía como presidente de su Fundación Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 14:04 h (CET) Como resultado de esta nueva organización, Iker Barricat, actual director general, asumirá la responsabilidad como presidente del Grupo en España Tras 30 años en el Grupo Adecco, Enrique Sánchez ha tomado la decisión de dejar la presidencia de The Adecco Group para el Sur y Este de Europa y MENA, aunque seguirá vinculado a la compañía como presidente de la Fundación Adecco en España.

Toda la carrera profesional de Enrique ha estado unida al grupo multinacional de recursos humanos del que forma parte desde 1993. Desde el año 2001, cuando fue nombrado presidente del Grupo para España ha compatibilizado esta función con diferentes responsabilidades internacionales; entre ellas ha estado al cargo de las operaciones del Grupo Adecco en Latinoamérica y en diferentes países del centro y sur de Europa. Además, ha sido miembro del comité de dirección mundial de The Adecco Group durante 16 años.

Enrique siempre ha mostrado la firme convicción a lo largo de su carrera profesional -ligada a los RRHH- de que las personas son las que marcan la diferencia, siendo el activo más valioso de cualquier empresa. Los pilares que definen su personalidad y su trayectoria son el desarrollo del talento, la apuesta por la diversidad y la convicción de que las organizaciones empresariales deben ser conscientes de su responsabilidad en la construcción de una sociedad mejor.

A lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria, Enrique Sánchez ha recibido todo tipo de premios y reconocimientos entre los que destacan el Profesional más Influyente del Mundo de los RRHH otorgado por RRHH Digital y el de Mejor Directivo según Great Place to Work.

Como resultado de esta nueva organización, Iker Barricat, actual director general, asumirá la responsabilidad como presidente del Grupo en España. Iker, que suma más de 20 años de experiencia en el Grupo, ha ocupado diferentes responsabilidades como la de director financiero en la región Iberia y Latinoamérica, trabajando codo con codo con Enrique, siendo en enero de 2019 cuando asume la responsabilidad de director general del Grupo en España.

En su nuevo cargo como presidente de The Adecco Group España, Iker afronta el reto de continuar con la senda de extraordinarios resultados obtenidos durante los últimos años. Sus principales retos son consolidar el liderazgo de The Adecco Group como empresa global de soluciones en RRHH y, por otro lado, seguir siendo la empresa más admirada y vanguardista de la industria, apostando por el desarrollo de la mejor tecnología y, por encima de todo, del mejor talento.

Según Enrique Sánchez: "Después de treinta años en el Grupo, es momento de dar un paso a un lado. Tiempo de hacer otras cosas. Es una enorme satisfacción para mí poder aprovechar mi experiencia para dedicarme de lleno a lo que ha sido el propósito de Adecco desde sus comienzos: mejorar la vida de las personas a través del empleo. Por eso es un privilegio poder continuar esta labor en nuestra Fundación fomentando la diversidad, la equidad y la inclusión como valores esenciales en el día a día de las organizaciones empresariales.

Estoy convencido de que Iker, gracias a su sólido liderazgo, conocimiento en detalle de nuestra organización, dedicación y entrega que cada día demuestra, hará de Adecco España una empresa todavía mucho mejor. De la mano de sus más de 2.000 colegas, consolidará a Adecco como una marca fuerte, reconocida y con un alto compromiso social. Siempre me tendrá a su disposición".

En palabras de Iker Barricat: "Enrique es un líder auténtico, único, que ha demostrado a lo largo de todos estos años su compromiso y dedicación por el desarrollo de las personas. Para mí ha sido un honor y un lujo aprender de él cada día y formar parte de este proyecto empresarial. Gracias al liderazgo de Enrique el Grupo Adecco ha sido y es el referente de la industria de los RRHH en este país, posicionándonos siempre un paso por delante de todos las demás. Es un honor asumir la presidencia de España, que él ha desempeñado con tanta brillantez todos estos años, y estoy muy agradecido de que mantenga su vinculación con nosotros a través de la Fundación".

