Factura.city, un software para ajustar los precios automáticamente Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 15:38 h (CET) Los primeros datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 han confirmado que la inflación nuevamente está al alza en España.

En este sentido, los precios al consumidor registraron una suba interanual del 5,8 % en enero, mientras que este índice en 2022 había sido de 5,7 %. Se trata del primer incremento desde julio del año pasado.

Además, en algunos bienes el aumento de precios ha sido mayor. Por ejemplo, en alimentos frescos y energía la inflación anualizada en enero ha sido del 7,5 %. En este contexto, las pequeñas empresas pueden estar perdiendo dinero por no ajustar los precios a tiempo. Para solucionar este problema, el software de administración y facturación diseñado por factura.city cuenta con una función de precios automáticos que evita estas pérdidas.

¿Cómo funciona la función de precios automáticos del software de Factura.city? El software de facturación y contabilidad creado por Factura.city funciona en la nube y es ideal para autónomos y pequeñas empresas. En primer lugar, las facturas se pueden crear desde cualquier dispositivo, como ordenadores, tablets o teléfonos inteligentes. No se requiere de ninguna instalación ni descarga adicional, ya que basta con tener conexión a internet.

Al generar una factura, es posible usar una función que calcula automáticamente los costes. Entonces, este software permite indicar el margen de beneficio deseado para que el precio se actualice automáticamente.

Además de facturas, este programa permite crear albaranes, pedidos y presupuestos de manera fácil e intuitiva, sin necesidad de utilizar el Excel o gastar en papel para imprimir. También se pueden automatizar otras funciones, como el cálculo de impuestos y el control tanto de clientes como de proveedores.

Asimismo, el software de Factura.city ofrece la posibilidad de diseñar plantillas personalizadas con distintos colores, tamaños de letra y logotipos, entre otras opciones. De esta manera, es posible crear distintos diseños para presupuestos y facturas.

Por otra parte, estas facturas electrónicas creadas en la nube se pueden firmar y remitir a otras plataformas, por lo que se facilita el proceso de envío de documentos a las distintas administraciones.

¿Cuáles son las otras funciones que ofrece el software de Factura.city? Los recursos digitales que ofrece esta empresa permiten ganar en eficiencia y competitividad porque mejoran el desarrollo de distintos procesos necesarios para un negocio. En este sentido, Factura.city ofrece un CRM para gestionar contactos y datos que permiten crear nuevas oportunidades de venta. También cuenta con recursos para generar informes en distintos formatos y controlar el stock de productos en almacenes. Esto evita el desabastecimiento y, por lo tanto, la pérdida de ventas potenciales.

Con el sistema de facturación en la nube que ofrece Factura.city es posible utilizar la función de precios automáticos para que la inflación no repercuta sobre el margen de ganancias de un negocio. Además, este programa dispone de múltiples funciones que facilitan distintas tareas.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.