Dermo estrena nueva página web con las ayudas del Kit Digital Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 11:23 h (CET) La fábrica de detergentes ha invertido las ayudas de los fondos europeos Next Generation, para renovar y actualizar su página web. Así, consigue una interfaz más diáfana e interactiva y mejora la experiencia de navegación de los usuarios Dermo es una empresa familiar que cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de productos de limpieza profesionales y productos pensados para la higiene personal. Cuentan con una gran especialización sectorial y adecuación al mercado, creando propuestas completamente personalizadas y adaptadas a todo tipo de necesidades, como la gama de ambientadores de larga duración Tropic.

Es una marca líder, que tiene gran notoriedad y prestigio en el sector de las empresas de limpieza y confeccionan productos seguros, fiables y duraderos. De hecho, tienen una formulación que emplea un 25% más de principio activo que los productos convencionales, pudiendo alargar la vida de los mismos. Presentan una línea de ambientadores de larga duración, en varios formatos y con una gran diversidad de fragancias, para eliminar los malos olores y ofrecer una fragancia que perdura durante horas. Desde Dermo, siguen en continua formación y trabajan en la fabricación de productos de limpieza e higiene personal, a fin de mejorarlos continuamente. Es una empresa que cuenta con una gran experiencia en el campo de los detergentes y los ambientadores profesionales y los presentan en todo tipo de formatos. Los ambientadores Tropic se pueden elegir entre una amplia gama; Tropic Golden, Tropic Lemans, Tropic Dust, Tropic Granelia, Tropic Mandarina, Tropic Odour Remover, Tropic One, Tropic Osaka, Tropic Paradise, Tropic Style o Tropic Sweet Candy.

Todos los productos que presentan en el catálogo están enfocados, tanto para profesionales como para particulares. Tecnología avanzada, desarrollo e investigación son tres de las máximas que emplea Dermo, para alcanzar la excelencia en la fabricación de los productos de limpieza o higiene personal. Dermo es una fábrica de detergentes especializada, en la que se pueden encontrar todo tipo de productos de limpieza y desinfección, para todo tipo de superficies y para todo tipo de sectores, incluso en el ámbito de la alimentación.

Dermo S.A.

https://ambientadorestropic.com/

C/ Pintor Joan Miro, 16.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt,

08213 Polinyà. Barcelona

937 13 35 00

dermo@dermo.com

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.