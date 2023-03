Ahmad Razo es un importante empresario de éxito en España y Europa Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Conocido en redes sociales como Ahmad Razo y con decenas de miles de seguidores en Instagram, Ahmed Nazeh Younes Al Roz es actualmente un importante empresario y hombre de negocios en España y Europa. Se trata de un emprendedor de origen iraquí que desde temprana edad demostró estar decidido y dispuesto a conseguir sus sueños.

El resultado es su consolidación como un empresario de éxito, que gracias a su dedicación y disciplina ha logrado crear una importante compañía desde cero, como lo es su marca Mr. Shisha, una empresa dedicada principalmente a la venta de cachimbas. Todo esto lo convierte no solo en un ejemplo de éxito, sino también de superación.

Un empresario de éxito que crece en redes sociales El joven empresario Ahmed Nazeh Younes Al Roz, cuyo usuario en redes sociales es Ahmad Razo y quien ahora mismo cuenta con miles de seguidores en Instagram (@ahmadrazo), es, a día de hoy, un reconocido empresario de éxito no solo en España sino en todo el continente.

A través de sus diferentes perfiles en estas plataformas comparte a diario sus aficiones y lifestyle con sus seguidores. Y es que Ahmad es todo un apasionado del mundo del motor, de los viajes y del emprendimiento. Lo distingue, entre otras cosas, su notable interés por su audiencia, ya que siempre está pendiente de los más de 40.000 seguidores que tiene actualmente en Instagram, compartiendo con ellos su día a día.

Sin embargo, no es su popularidad en las redes lo que lo ha hecho reconocido a nivel nacional e internacionalmente, sino su capacidad de emprendimiento, trabajo y superación, lo que lo ha llevado a convertirse en todo un empresario de éxito. Todo esto ha quedado muy bien demostrado hasta ahora, considerando el desarrollo y crecimiento que ha logrado en todos sus negocios, especialmente en su marca de venta de cachimbas, Mr. Shisha, la cual ha conseguido consolidar desde cero.

De farmacéutico a gran empresario Nacido el 6 de julio de 1986 en Irak (Bagdad), el joven iraquí comenzó trabajando desde el garaje de su casa en su propio proyecto, lo que más tarde se convertiría en su marca registrada Mr. Shisha, la cual es, ahora mismo, un referente en su sector.

Si bien Ahmed tiene su origen en Irak, lleva más de 18 años viviendo en España, donde se licenció en farmacia y, posteriormente, se lanzó a la aventura del emprendimiento, consiguiendo levantar todo un imperio desde cero. En efecto, la historia de Ahmed es de admirar, ya que, a pesar de empezar trabajando desde el garaje de su casa, terminó convirtiéndose en un gran empresario de éxito.

A día de hoy, Ahmed Razo cuenta con un gran equipo en su plantilla, fruto del sacrificio y trabajo, todo un ejemplo de superación. Además, su ambición no tiene límites, por lo que ahora quiere abrir fronteras para exportar al extranjero e internacionalizar al máximo su marca Mr. Shisha. El reconocimiento de Ahmad como un empresario de éxito internacional es cada día mayor.

