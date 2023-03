Maiwa presenta las camisetas y sudaderas que las chicas robarán a sus chicos Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) A medida que llega marzo, se comienza a vislumbrar el buen tiempo y las ganas de lucir todas esas prendas que durante tanto tiempo se llevan debajo de los abrigos. Las sudaderas y camisetas llevan unas cuantas temporadas siendo las reinas en los armarios de mujeres y hombres y son ya una prenda básica para lucir en cualquier contexto.

Lejos han quedado los días en los que estas prendas sport estaban relegadas al mundo del deporte y hoy en día se pueden combinar de mil formas para tener looks muy casual.

Maiwa, esta marca de sudaderas con alma Atlántica nacida en Galicia a principios de 2020, diseña prendas inspiradas en los pueblos marineros gallegos, en las historias que todo verano tiene, en su mar, playas, la brisa marina, una cerveza bien fria, los amigos, etc.

En pocas palabras, su ropa busca ser una compañía de la felicidad y de las historias que recuerden al verano. Esta tienda ha creado un catálogo completo de sudaderas y camisetas unisex para cualquier ocasión y gusto, tanto para hombres como mujeres, con diseños atemporales para lucir en cualquier época del año y que duren mucho tiempo.

Una de sus sudaderas más populares es la PETER blanca con su icónica RASPA en marino, su diseño estiliza la silueta y aporta un aire casual, pero elegante. Su versatilidad causa que se pueda combinar con cualquier otra prenda creando distintos looks. Esta misma línea está distribuida en otros colores como el gris o el rojo.

Atlantic es otra de sus líneas diseñada a partir de la esencia marina. Estas sudaderas cuentan con un logotipo de remos en lugar del pez grande de la marca.

Una tienda online con compromiso con el planeta Los diseños de Maiwa han ganado reconocimiento en toda España, hasta llegar a distribuirse en otros países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.

La filosofía y espíritu de Maiwa es una forma de vida atlántica que proporciona felicidad y armonía, es la alegría de estar, el deseo de volver y el orgullo de pertenecer, es el cuidado por el mar que tan vinculado está a esta marca. Esto se ve reflejado en la implementación de técnicas sostenibles, tanto en la selección de los tejidos, como en el proceso de fabricación y estampación.

La marca usa materiales OEKO TEX, un certificado que garantiza que los productos textiles y su producción son seguros para el ser humano y respetuosa con el medioambiente. Al mismo tiempo, cada temporada aumentan en su catálogo las prendas que cuentan con certificado GOTS (Global Organic Textile Standard). Este es un sello mundial que garantiza el estado orgánico de los tejidos.

Las personas interesadas en comprar estos artículos podrán hacerlo a través de la página web. La plataforma está adaptada para facilitar los procesos de compra de forma sencilla y eficaz. Maiwa ofrece un 10 % de descuento en la primera compra y cuenta con envíos estándar o express.

