Servicio de ciberseguridad Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La ciberseguridad como servicio se ha convertido en un elemento imprescindible para las empresas en la actualidad.

Y es que, la gran mayoría de ellas, independientemente de las actividades económicas que realicen, trabajan con tecnologías de la información (IT) tales como software, hardware, entre muchas otras más, las cuales están expuestas a ataques maliciosos que ejecutan los ciberdelincuentes para robar datos e información importante o para obtener beneficios económicos. En ese sentido, las compañías que deseen blindar sus sistemas y equipos de los peligros pueden acudir a empresas especializadas como Imagar Solutions Company, donde ponen a disposición servicios gestionados de seguridad IT.

Qué puede ocurrir si no se cuenta con la ciberseguridad como servicio Las organizaciones que no cuentan con servicios de seguridad IT se arriesgan a ser uno de los objetivos de los ciberdelincuentes. Esto puede acarrear múltiples problemas como por ejemplo la pérdida de información. Cuando esto sucede, una compañía se ve obligada a parar temporalmente sus operaciones y puede enfrentarse a pérdidas económicas significativas e irreparables.

A lo mencionado se le suma que si los datos robados son de clientes, cabe la posibilidad de enfrentarse a consecuencias legales que además de complejas, son muy agotadoras y requieren de tiempo. A su vez, dicha situación puede provocar que una empresa dañe su reputación y que, por lo tanto, pierda a una parte de su clientela.

Por otra parte, cabe destacar que los ataques informáticos como los malware hacen que los ordenadores funcionen más lento y que, por consiguiente, desmejore el rendimiento de los trabajadores. Por su parte, los ransomware secuestran los datos de los ordenadores para que las personas no puedan acceder a ellos.

Del mismo modo, los ciberdelincuentes pueden realizar acciones no autorizadas como utilizar discos duros de terceros para almacenar archivos, espiar la privacidad, robar datos bancarios y utilizar direcciones IP para hacer fraudes y delitos de cualquier índole.

Optar por servicios gestionados de seguridad IT para evitar riesgos en las empresas Para evitar riesgos en las empresas es recomendable optar por servicios gestionados de seguridad IT como el sistema SIEM (Security Information and Event Management). El mismo tiene múltiples beneficios, ya que proporciona una respuesta inmediata a las organizaciones para que puedan detectar de forma rápida una amenaza a los sistemas informáticos y actuar oportunamente.

Otro de los servicios que no se debe pasar por alto es el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), una plataforma con la que se puede supervisar y administrar la seguridad de los sistemas de la información por medio de intervención remota. Los interesados en acudir a este tipo de métodos deben ponerse en contacto con el equipo de Imagar Solutions Company a través de su plataforma.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.