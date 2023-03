N´clave pone a disposición un aprendizaje guiado con apoyo y cercanía Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Aprender música es el sueño de muchas personas, quienes desean poder coger un instrumento y hacer arte por sí mismos, con sus propias manos o con su voz.

Actualmente, hay varias escuelas de música en Madrid, pero no todas ofrecen una metodología de enseñanza que sea capaz de ofrecer el apoyo y la motivación necesaria para asegurar que el estudiante aprenda de una manera entretenida pero efectiva. Esto es precisamente en lo que se diferencia N´clave, una escuela de música donde además de garantizar un aprendizaje musical de calidad, se ofrece una enseñanza cercana y guiada, donde el apoyo y la motivación juegan un papel fundamental.

Una escuela de música con un modelo de enseñanza cercano y de calidad N´clave es una escuela de música madrileña donde se ofrecen clases y actividades para todas las edades, con asignaturas impartidas por músicos experimentados de dilatada trayectoria, que además ofrecen excelentes estrategias didácticas para la enseñanza musical. La escuela ofrece varios tipos de modelos de formación. Por un lado, están las clases abiertas a todas las edades para grupos de estudiantes, pero también están sus clases individuales y compartidas, así como los diferentes cursos e intensivos de música. Lo más destacable de la escuela no es solo lo completa que es su oferta formativa a nivel musical, la cual abarca el canto e instrumentos como piano, guitarra, ukelele, flauta dulce, clarinete, saxofón, flauta travesera, guitarra eléctrica, bajo, batería, entre otros. De hecho, además de eso, resalta por la gran calidad de su modelo de enseñanza, basada en la cercanía con el estudiante, ofreciendo apoyo y acompañamiento durante todo el proceso para así garantizar un aprendizaje efectivo que pueda disfrutar, con resultados ambiciosos y profesionales.

Servicios de alquiler de aulas y estudios de grabación La escuela N´clave se encuentra muy bien equipada, contando con espacios especialmente acondicionados para la práctica musical. Por ejemplo, disponen de aulas insonorizadas de piano, ideales para el estudio individual del instrumento, pero además de eso, también cuenta con estudios de grabación bien acondicionados y con el equipamiento profesional necesario para producciones de alta calidad.

La excelencia de estos espacios es tal, que la escuela también ofrece sus aulas y estudios de ensayo y de grabación para la composición y producción de canciones, producción musical, creación de arreglos, etc. Allí también se llevan a cabo actividades con los estudiantes, tales como las ya mencionadas, así como el análisis formal y armónico de diferentes estilos de canciones. La intención es que puedan ser capaces de desarrollar ideas propias para la interpretación y producción musical.

Nunca es tarde para aprender música, menos ahora cuando existen escuelas como N´clave, con profesores comprometidos con asegurar el aprendizaje de sus estudiantes, mediante una metodología de enseñanza cercana, que además de ofrecer apoyo, garantiza también la motivación necesaria para convertirse en todo un profesional.

