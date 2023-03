Cómo abordar Ley de Segunda Oportunidad y cuáles son sus beneficios, con Juanola Abogados Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) El Concurso de Persona Física, también conocido como la Ley de Segunda Oportunidad, es una herramienta legal que ayuda a cancelar las deudas a aquellas personas que están en situación de insolvencia o que prevén estar en dicha situación.

Fue creada con el objetivo de que particulares, autónomos y empresarios que por distintas razones no puedan hacer frente a los compromisos de pago, puedan eliminar las deudas y empezar de cero. Para tener éxito en este proceso lo más recomendable es contar con un abogado especializado. En Juanola Abogados cuentan con un equipo experimentado en el área que se ocupa de guiar y asesorar a los clientes en todo el proceso legal. De este modo, los clientes tendrán mayor seguridad al contar con la ayuda de expertos en la materia.

Una oportunidad para los deudores El Concurso de Persona Física fue diseñado por el Gobierno de España. Permite a los particulares, autónomos y empresarios cancelar hasta el 100 % las deudas pendientes de manera legal y efectiva.

Esta ley fue aprobada en el año 2015 con el objetivo de rescatar a aquellas personas que se encontraban atravesando una mala situación económica y no podían hacer frente a los pagos de sus deudas. Antes de la aprobación, las deudas no podían eliminarse de ninguna manera y los que habían fracasado en las finanzas debían afrontar el pago mediante el patrimonio presente y futuro. Sin embargo, ahora pueden tener una segunda oportunidad, de allí la importancia.

Los particulares y autónomos exonerados tendrán el beneficio de pedir financiación nuevamente en las entidades bancarias, desaparecer de los listados de morosos, volver a tener tarjetas de crédito y, sobre todo, restaurar la reputación y empezar una nueva actividad empresarial.

Profesionales de la Ley de la Segunda Oportunidad Pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad las personas físicas que por circunstancias ajenas a su voluntad sean incapaces de hacer frente a los pagos. Además, deben poder acreditar que son buenos pagadores.

El equipo de Juanola Abogados se encarga de realizar un estudio de viabilidad con la más estricta rigurosidad. De esta manera, puede identificar si cumplen con los requerimientos necesarios para acogerse al Concurso de Persona Física. En caso de ser así, ofrecen una asesoría para la recopilación de toda la documentación necesaria para que el proceso llegue a un buen término y conseguir, en el mejor de los casos, que se cancele el total de las deudas pendientes.

En el sitio web de Juanola Abogados es posible encontrar artículos sobre los casos de éxito y, de este modo, comprobar los beneficios que se obtienen contratando a estos especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad.

