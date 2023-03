La soledad, las mascotas y las terapias con perros

No es lo mismo ser que estar. No es lo mismo ser feliz, que estar feliz. El abuelo en la residencia, no es feliz. Pero puede estar feliz cuando lo visitan sus hijos. No es lo mismo ser hablador que estar hablador. Hay personas que hacen pocas pausas para escuchar. Lo suyo es hablar y hablar. Y personas, que, ocasionalmente se alegran y se sueltan.



No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Generalizando mucho, se podría decir que las personas mayores están solas, y que los adolescentes se sienten, sin estarlo, más solos que las personas mayores..

Hablo de una soledad que antes no existía tanto, pues las familias tenían varios hijos, y los ancianos no vivían solos.

La soledad reduce las destrezas cognitivas de los estudiantes, y deprime a los jubilados.. La preocupación por esta soledad y sus consecuencias tiene en las sociedades avanzadas dos derivaciones: Primero, el número de mascotas ha aumentado mucho. La terapia asistida con animales, también. (…).

Sobre el tema he encontrado esta noticia: “Las terapias con perros se abren camino en los hospitales” . (..). Los perros, que antes ayudaban a los pastores y a los cazadores, ahora ayudan a los médicos.