Trascendencia

El futuro realmente si te pones a hacer una cosa de la que es privilegiada el género Homo que es la capacidad de pensamiento se presenta no por menos horrible y tenebroso de aquí a una nueva década.

No nos encaminamos hacia un planeta donde vivamos con relativa tranquilidad sino a un lugar cada día mas hostil y violento. Esto se ha producido por el aval de todos y cada uno de nosotros que estamos viviendo en el momento presente aquí y no por la situación podríamos justificar de políticos, religiosos o poderes económicos.

El género homo es generalmente tendente a la plática y a la generación de asambleas conversatorios que es de ahí de donde sales ideas nuevas y convergentes y no del individualismo actual. Pero si no se ponen en práctica estas ideas o caídas en cuenta no vale para nada porque seguiremos estando en la prehistoria humana sólo que un poco más tecnológicos.

Si no logramos ponernos en el lugar del otro , parece que nos cuesta años o la misma vida , no lograremos sobrevivir. Si no cuestionamos esta situación y abrimos el debate hacia un espacio limpio y energético vamos a tener cada día más problemas , eso a la vida no le importa . La vida seguirá creciendo aunque tu no estés o no hayas hecho nada por aportar algo por el otros.