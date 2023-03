Pensamientos de una rata

Soy una rata. Se preguntarán cómo es posible que una roedor como yo sepa escribir. Y yo les respondería que por la misma razón que un político que no tiene ni idea sobre leyes, se pone a cambiar las que ya existen. Podrían preguntarse también cómo es que una rata que no tiene las herramientas para pensar, sin embargo puede articular una idea. Y yo les respondería que por la misma razón que una cajera de supermercado le dice a un juez que no realiza bien su trabajo.

Una vez aclarado este tema, quiero quejarme: tengo que decir que antes de tocar las leyes sobre el bienestar animal, tendrían que haber preguntado a los técnicos. ¿Está claro? Aunque parece una paradoja que yo diga esto, no lo es. No lo es porque, a pesar de que a simple vista estas leyes favorecen a los animales, el hecho de su incoherencia atenta a la duración de las mismas y a los impulsores que la promulgaron. La verdad es que he notado cierto hartazgo en la gente del campo, en todos aquellos que tienen un animal en su casa y en otros. Y es que, después de las anteriores meteduras de pata, esta puede ser la definitiva para que la gente tenga claro a quién no deben votar... ¿No sé si me explico?