El CRM inmobiliario de Best Franquicias ofrece diversas herramientas para la optimización de procesos Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) El CRM es un tipo de software que almacena los datos y la información de los clientes, con el objetivo de mejorar la atención que se les brinda. Sus diferentes funciones resultan de gran ayuda para diversas empresas en diferentes sectores, como el ámbito inmobiliario, donde tienen cada vez más presencia.

Así lo refleja Best House, una franquicia inmobiliaria que destaca por las múltiples ventajas que ofrece a sus integrantes. Una de ellas es su CRM inmobiliario, cuyas funciones permiten optimizar al máximo las gestiones de contacto con los clientes, para reducir sus tiempos y mejorar sus resultados.

Un CRM inmobiliario con diversas herramientas para la optimización de procesos El CRM inmobiliario de Best House es uno de los más destacados en el sector, principalmente por sus ventajas en el análisis de los clientes y la gestión de las interacciones con ellos. Una de las más destacadas es la capacidad para organizar los datos de todos los clientes, de modo que el usuario puede revisarlos con tan solo unos clics. Esto permite realizar un seguimiento minucioso a las ventas e interacciones con cada cliente, a partir de lo cual se pueden establecer estrategias para brindar un servicio personalizado.

Otra función que destaca es la capacidad de analizar informes de manera automática, lo que brinda un panorama amplio y preciso de la situación actual de la empresa. Estos análisis permiten evaluar varios indicadores, como el volumen general de ventas, el rendimiento de los empelados o la cantidad de nuevos clientes, lo que resulta de gran utilidad en la toma de decisiones estratégicas. Además, este CRM cuenta con herramientas que permiten automatizar diversas tareas, como la publicación de anuncios en diversas redes y plataforma digitales, lo que aporta una notable optimización en el manejo de las operaciones inmobiliarias.

Las herramientas digitales que aporta Best House a sus franquiciados Best House es una franquicia inmobiliaria con más de 30 años de experiencia en el sector, la cual ofrece un amplio espectro de ventajas superiores a las de cualquier otra empresa en este ámbito, una cualidad que no solo afirman poseer, sino que incluso las certifican ante un notario. Estas ventajas comprobadas abarcan diversos ámbitos de la actividad inmobiliaria, las cuales incluyen la digitalización de sus servicios y gestiones.

Para ello, ofrece diversas herramientas en ese sentido a sus franquiciados. Estas incluyen, además de su CRM inmobiliario, el desarrollo de aplicaciones y webs corporativas personalizadas, las cuales se pueden elaborar en 15 distintos idiomas y con conexión directa hacia redes sociales. También ofrece pasarelas digitales de publicación automática, donde los franquiciados pueden promocionar sus propiedades en oferta, así como una aplicación avanzada en gestión financiera para el sector inmobiliario.

Además, al formar parte de esta franquicia, los integrantes reciben acceso a formación universitaria especializada, ilimitada y gratuita, además de asistencia permanente, integral y personalizada, para ayudarlos a caminar por la senda del éxito dentro de este sector y sus oportunidades de negocio.

