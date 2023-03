¿Cuáles son las claves para trabajar en un coworking? La Guarida Creativa

De acuerdo con el sitio web Statista, España alcanzó los 980 mil metros cuadrados de espacios de coworking en el año 2020. Se trata de una tendencia que ha crecido alrededor del mundo y comprende el uso de oficinas temporales. Estos espacios resultan útiles para que profesionales de todas las áreas se reúnan y cumplan sus labores online en un mismo lugar. Asimismo, permite optimizar el tiempo de trabajo, conseguir un área laboral cómoda y hacer networking. En empresas como La Guarida Creativa, los clientes cuentan con oficinas de este tipo.

6 claves para trabajar en un coworking Los espacios de coworking representan una solución ideal para muchas personas que requieren de un sitio tranquilo para trabajar. A la hora de buscar un lugar como este, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, el diseño debe ser armonioso, la tendencia es que sean de estilo minimalista con un toque natural. De esta forma, se evitan objetos que perturben la paz y concentración de quienes trabajan allí.

En este sentido, un buen equipo de gestores es el encargado de la organización. Al tener una directiva eficiente, es posible ofrecer un servicio de calidad y construir una comunidad de profesionales, lo cual es otra de las claves de este modelo de trabajo. Dichas relaciones, a su vez, facilitan la creación orgánica de una red de coworking que fomente nuevos proyectos y oportunidades de trabajo.

Por su parte, estos sitios deben permitir flexibilidad de horarios. De esta manera, las personas pueden elegir el momento que mejor les convenga para trabajar. Asimismo, es necesario contar con todos los equipos necesarios como ordenadores, impresoras, proyectores y otras herramientas.

¿Qué tipo de personas se pueden beneficiar de un coworking? Las profesiones están cambiando y cada vez exigen más condiciones que no encajan con los trabajos tradicionales. Por ejemplo, en la actualidad, es común que una persona emprenda un negocio por su cuenta. Al no tener una oficina propia, puede recurrir a un espacio alquilado que use de manera ocasional. Los autónomos que ofrecen servicios como clases particulares también pueden aprovechar estos lugares para concentrarse más e incluso, conectar con otros profesionales de su área.

Asimismo, las pequeñas y medianas empresas no siempre requieren del uso de oficinas. Por esto, pueden recurrir a oficinas de coworking en caso de reuniones o trabajos puntuales. En otras palabras, estos sitios permiten aprovechar mucho más el tiempo y ahorrar dinero.

La Guarida Creativa ofrece este servicio y cuenta con un espacio nuevo en Barcelona. En él disponen de diversas zonas como salas de reuniones, despachos, espacios comunes de networking y oficinas. Asimismo, ofrecen recepción de correo y paquetería, además de WiFi y Ethernet. De esta manera, el cliente puede elegir el espacio que requiera según la actividad a realizar. El futuro del campo laboral se forja poco a poco en el coworking. Esta modalidad amplía los estándares de trabajo y beneficia a nuevas empresas.