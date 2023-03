GILMAR, expertos inmobiliarios en Madrid Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) El 2022 fue un buen año para la compra o venta de viviendas en España. Según datos anuales, se realizaron más de 700.000 transacciones y se vendieron al menos 90.000 casas en lugares como Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Todo apunta a que en el 2023 se mantendrá la tendencia.

Algunas personas están comprando inmuebles para vivir, pero otras hacen las adquisiciones para poner sus propiedades en alquiler, pues actualmente son muchos los ciudadanos, sobre todo extranjeros, que solo tienen la posibilidad de residir alquilados. En cualquiera de los casos, a la hora de hacer este tipo de transacciones, lo más recomendable es buscar apoyo en una agencia inmobiliaria como GILMAR, la cual se encuentra ubicada en la capital del país.

Por qué contratar este año una agencia inmobiliaria para comprar, vender o alquilar una propiedad Es mucha la información que están recibiendo los ciudadanos acerca del tema de la vivienda en el país. Algunos expertos consideran que la escasez de viviendas nuevas generará que los precios de las mismas sigan en alza. Además, otros creen que los costes de los inmuebles usados serán ajustados, ya que ha habido una caída de la demanda. Independientemente del panorama que se prevea, para vender, comprar o alquilar una propiedad, lo mejor que se puede hacer es buscar orientación de una agencia inmobiliaria.

Hacer una transacción inmobiliaria es un proceso complejo que requiere tiempo y conocimientos. No obstante, las agencias inmobiliarias agilizan los trámites administrativos. Además, los asesores inmobiliarios se encargan de que las personas encuentren la vivienda de sus sueños y que la adquieran a un precio justo. En el caso de los que van a vender, se enfocan en buscar al cliente ideal para que pague el precio más competitivo.

Desde las agencias del sector inmobiliario ayudan a la clientela a obtener la concesión de hipoteca. Esto es gracias a que, por lo general, trabajan de la mano de entidades financieras. A su vez, acompañan a los individuos en el proceso de recopilación de documentación, el cual es necesario para cerrar una compra, venta o alquiler.

Acudir a GILMAR para una operación inmobiliaria GILMAR es una empresa que tiene una trayectoria en el mercado inmobiliario desde 1983. Este lugar cuenta con una amplia oferta de inmuebles como viviendas de obra nueva o usadas, locales, fincas rústicas, etc. Además, las personas pueden encontrar propiedades en zonas como Madrid, Sevilla, Costa del Sol, Islas Canarias, Málaga, Costa de Cádiz, etc.

En conclusión, los individuos pueden entrar en la plataforma de la agencia y mirar todas las opciones que hay disponibles según sus necesidades y requerimientos. Asimismo, los que no encuentren lo que están necesitando, pueden solicitar una asesoría personalizada.

