Las ventajas de incluir la realidad virtual en proyectos de arquitectura e interiorismo, con Alexas3D Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 19:38 h (CET) En los últimos años, la realidad virtual ha impactado en diversos sectores, siendo la arquitectura y el interiorismo parte de ellos. Esta herramienta es de gran utilidad para visualizar cualquier tipo de proyecto antes de llevarlo a cabo, proporcionando muchas ventajas a los profesionales del sector.

En vista de ello, firmas como Alexas3D han incorporado este tipo de soluciones a su cartera. Así, esta marca española permite a los diseñadores de interiores y arquitectos crear visualizaciones de los proyectos en tiempo real; ideales para las reuniones o presentaciones con clientes.

¿Cuál es el potencial de la realidad virtual en los proyectos de arquitectura e interiorismo? La realidad virtual tiene un gran potencial en los sectores de arquitectura e interiorismo. La herramienta proporciona a los profesionales una nueva visión de los proyectos. Y es que la producción de escenas modeladas permite crear recorridos virtuales tridimensionales. Así, pueden visualizar los proyectos antes de que se ejecuten en la realidad e interactuar con los entornos desarrollados. Gracias a eso, es posible introducir cambios en los diseños. De igual manera, permite que los errores que pueda presentar la construcción se detecten y corrijan fácilmente antes de iniciar la obra.

Por otro lado, esta tecnología hace posible que los clientes se muevan por un proyecto. De esta manera, abre la posibilidad a agregar nuevas propuestas o cambiar aspectos con los cuales no están quedando satisfechos, como el nivel de distribución, la posición de las puertas y ventanas, etc. Pero, además, pueden evaluar el estilo de la decoración y considerar si desea cambiar los colores de la pared, las cortinas, los muebles, las lámparas, entre otros aspectos.

Los servicios de Alexas3D permiten ahorrar costes y trabajo adicional Alexas3D pone a disposición esta tecnología inmersiva, con el fin de transportar a los usuarios a un entorno 3D completamente interactivo. De esta forma, ofrece a los diseñadores y arquitectos la oportunidad de representar una habitación, piso o diseños de edificio en particular de una manera única. Así, además de ayudarles a aumentar la eficiencia de los proyectos, pueden captar mejor la atención de los clientes, proporcionándoles un diseño a medida, evitando costes o cambios adicionales durante el proceso de ejecución.

El trabajo de Alexas3D se caracteriza por la calidad, cuidado al detalle y personalización. Quienes deseen contratar los servicios pueden encontrar los medios de contacto en el sitio web.

