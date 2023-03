Los colchones ortopédicos de lana de oferta2013.com Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 19:05 h (CET) Los colchones ortopédicos de lana aportan frescura, suavidad y comodidad a la hora de descansar. Estos son unos de los más demandados en el mercado, pues no solo cuentan con funciones de simetría y firmeza, su material también es de gran calidad.

En este contexto, oferta2013.com, una de las distribuidoras más importantes online de productos para el hogar, ofrece colchones ortopédicos con todas las disposiciones técnicas para garantizar estabilidad y ergonomía, además de sistemas que ayudan a corregir desviaciones en la columna y a eliminar los dolores asociados.

Ventajas y características Los colchones ortopédicos de lana de oferta2013.com poseen una serie de ventajas fundamentales para los momentos de reposo. Son hipoalergénicos, es decir, protegen de hongos, ácaros y microorganismos tan característicos de los colchones convencionales. Asimismo, al no utilizar estructuras de muelles ni resortes, son más duraderos, resistentes a las deformaciones y no producen los sonidos emitidos por esos materiales.

Por otro lado, es importante destacar que el colchón ortopédico anatómico Eliocel de lana de Merino oro está disponible en la página web, con las medidas y un grosor de 20 cm, aproximadamente. Además, cuenta con dos caras, la de lana de merino para el invierno y la de piquet para verano. También tienen un material elástico y extra fuerte, con una estructura molecular que se adapta plenamente al cuerpo. Asimismo, gracias a su fibra natural con propiedades saludables e higiénicas es higroscópico, termo regulable y recoge el calor corporal para mantenerlo durante horas. Finalmente, es importante mencionar que su diseño es de relieve anatómico para dar apoyo en los puntos de presión del cuerpo.

Por otra parte, se ofrece el modelo #2 del colchón ortopédico anterior, fabricado con dos caras alta densidad y 26 cm de cuerpo. Este tiene núcleo de eliocel extra flexible y espuma HR de 30 mg2. Del mismo modo, es elaborado con materiales de alta transpiración, con cuatro conductos interiores para la libre circulación del aire. Esto incrementa su durabilidad y evita la humedad al interior.

Asimismo, es confeccionado con telas e hilos de máxima calidad y tratamiento de aloe vera sin olor, para otorgarle la categoría de hipoalergénico.

Entregas y garantías Estos colchones ortopédicos de lana, son fabricados y diseñados en España. oferta2013.com cumple con la norma Estándar 100 by eoño-tex, que asegura las pruebas y verificaciones de los productos textiles en todas las fases de fabricación. De acuerdo con la compañía, el beneficio que más mencionan los usuarios tras elegir estos colchones y efectuar su compra es la mejoría en la postura y los dolores de espalda.

Una vez efectuada la compra, el colchón se entrega enrollado y envasado al vacío. La recomendación inicial es que, después de abierto, se debe dejar reposar durante 48 horas mínimo, para que el núcleo y las telas se expandan completamente.

