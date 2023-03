Gestionar el estrés laboral de la mano de la app Potencia Tu Evolución Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 18:35 h (CET) El estrés laboral es un estado emocional que afecta de forma negativa a la salud de los/las trabajadores/as.

Con la ayuda de expertos, es posible aprender a gestionar el estrés, mediante el uso de técnicas y prácticas para aplicar al día a día. El estrés tiene cada vez más presencia en la sociedad y, por ello, las empresas ven la necesidad de recurrir a profesionales de la salud y el bienestar para que aporten soluciones efectivas a sus trabajadores/as.

La aplicación Potencia Tu Evolución es una plataforma digital disponible en App Store y Google Play, que tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional, mental y físico de las personas. En la aplicación, existe una gran variedad de recursos que van desde cultivar la mente con ejercicios prácticos de meditación y relajación, toma de consciencia y cuestionamiento personal a través de prácticas diarias (cambio de hábitos, gratitud), hasta la oportunidad de agendar cita con un especialista de evoterapia.com (psicólogo, coach) para iniciar un proceso terapéutico o de logro de objetivos.

El estrés laboral en las empresas Cada vez hay más empresas que destinan recursos en la mejora de la salud de sus empleados/as, ya que se trata de entender la Prevención como un elemento de la responsabilidad Social Corporativa. Este concepto ya se ha apuntado en la estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2023-2027), y se incluye también el de entender la salud como un concepto integral (incluyendo no solo la seguridad en el trabajo, sino también la promoción de la salud). El foco, por lo tanto, está en las empresas y en cómo pueden implantar acciones para el bienestar. Hay que prestar especial atención a los posibles riesgos psicosociales de cada empresa (por ejemplo: exceso de horas de trabajo, carga de tareas laborales, presión por el cumplimiento de los plazos de entregas, objetivos, etc.). También hay que tener en cuenta el entorno de trabajo, puesto que el ambiente laboral afecta directamente al estado de los trabajadores, causándoles aún más estrés.

Son muchos/as los/las trabajadores/as que no saben cómo enfrentarse a estas situaciones y lo sobrellevan en silencio o ni tan siquiera sean conscientes de que están padeciendo estrés, ya que normalizan la situación. El estrés mantenido a lo largo del tiempo, ocasiona un proceso de angustia y desequilibrio personal que afecta gravemente su estado de salud.

Un software de mindfulness en alianza con las empresas: la app Potencia Tu Evolución Los efectos negativos del estrés se pueden definir en: aspectos cognitivos, evidenciándose una falta de concentración; aspectos fisiológicos, como el dolor de cabeza o espalda; aspectos emocionales, como miedo e inseguridad; y conductuales, donde reflejan una baja productividad y la repetición de errores en sus tareas laborales.

Tener trabajadores/as que sufren estrés implica, para las empresas, un incremento en sus pérdidas económicas, descenso de la productividad, aumento de fallos laborales, crecimiento en el índice de rotación del personal, desmotivación y poca satisfacción de los trabajadores e incluso la pérdida de reputación, entre otros.

El estrés laboral no solo afecta a los/las trabajadores/as y sus condiciones físicas o psicológicas, sino que también perjudica a las organizaciones, ya que las personas son la base de cualquier empresa, por lo tanto, su rendimiento afecta al alcance de sus objetivos. Por esta razón, las empresas cada vez más buscan medidas para afrontar esta situación y requieren diferentes alternativas para potenciar positivamente la salud mental y emocional de sus trabajadores/as.

Con Potencia Tu Evolución, una app móvil diseñada para ayudar a las empresas a alcanzar sus metas, los trabajadores/as obtienen recursos para gestionar con éxito el estrés laboral, alcanzar la madurez mental y bienestar emocional dentro de su entorno de trabajo.

