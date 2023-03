Central Hipotecaria y sus consejos para comprar una vivienda por primera vez Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 17:57 h (CET) Comprar una casa por primera vez por cuenta propia es una responsabilidad que puede resultar agotadora. Además, conlleva ciertos riesgos por la falta de información o asesoría, como adquirir compromisos económicos que luego no se van a poder pagar, atarse a intereses muy poco favorables o elegir una vivienda con daños serios que no resulten evidentes en una revisión inexperta. Atendiendo estas situaciones, Central Hipotecaria ofrece una serie de tips para comprar una vivienda por primera vez, abordando tanto aspectos económicos de la hipoteca como asuntos técnicos.

Errores comunes y tips para evitarlos Es frecuente escuchar "la regla del 30%" a la hora de calcular la cantidad de dinero que se puede aportar a una deuda. Sin embargo, muchas personas realizan esta proyección sobre el total de su salario mensual y no sobre lo que realmente tienen disponible. Para evitar esto, el comprador debe tener en cuenta deudas y otros compromisos adquiridos con anterioridad, restar esas sumas a su salario y calcular el 30 % sobre ese resultado.

Por otro lado, muchas personas deciden pagar muchos préstamos a la vez a diferentes tasas de interés, lo cual puede resultar mucho más costoso. En lugar de ello, pueden agrupar sus compromisos en una sola deuda con una cuota que les resulte más pertinente para su bolsillo.

Asimismo, las personas deben tener en cuenta los costes de la transacción antes de realizarla. Cuando estos aparecen de manera inesperada, muchos terminan descontándolos de su pago inicial o sumándolos al valor restante que les quedará por saldar, con las implicaciones que ello tiene en materia de intereses.

Finalmente, es importante que, antes de tomar la decisión final sobre la vivienda, las personas sean acompañadas por un técnico independiente que revise el estado real de esta, detectando o descartando posibles daños estructurales o en las redes de electricidad y acueducto.

Central Hipotecaria Central Hipotecaria es una empresa con amplia experiencia en la intermediación financiera que diseña la mejor hipoteca posible para la situación económica de sus clientes. En esa medida, el equipo de expertos de Central Hipotecaria brinda acompañamiento para que las personas puedan solicitar un préstamo con tranquilidad y prevenir los errores económicos anteriormente mencionados. Con un amplio conocimiento del mercado y los productos, la empresa cuenta con una rápida capacidad de respuesta a las variables económicas que puedan surgir, con la versatilidad de desenvolverse entre 11 modalidades diferentes de hipotecas que se pueden conocer en su catálogo de productos.

Comprar una vivienda por primera vez es una apuesta por una vida estable. Por ello, Central Hipotecaria acompaña a sus clientes para alejarlos de decisiones equivocadas que comprometan su calidad de vida y su tranquilidad; y ayudarlos a tomar la decisión que materialice responsablemente su sueño de tener un domicilio propio.

