El Informático Personal sobre las diferencias entre el diseño web amateur y el diseño web profesional Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 15:35 h (CET) Si una persona tiene como objetivo llevar su negocio al más alto nivel, debe comprender cuáles son las reglas del juego que impone el mundo de la tecnología.

En la actualidad no existe empresa, marca o negocio sin un plan de marketing digital y posicionamiento SEO, herramientas que permiten aumentar y fidelizar clientes.

Así lo entienden desde El Informático Personal, la compañía que se dedica a brindar soluciones vinculadas al sector de la computación. Una de las tareas que realizan es el diseño de sitios web. En este sentido, existen dos metodologías de trabajo: el diseño web profesional vs diseño web amateur.

Posicionar negocios con el diseño web profesional Uno de los primeros desafíos que se presentan cuando se empieza a gestar el diseño de una página web, consiste en la metodología de trabajo a implementar. En este punto, hay dos contraposiciones, el diseño web profesional vs. el diseño web amateur.

En cada uno de ellos la iniciativa cambia. Teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra cada vez más atravesada por el desarrollo tecnológico, la incorporación de un modelo de diseño web profesional resulta más conveniente.

Eligiendo este mecanismo, el propietario del proyecto puede trabajar la idea con un grupo de especialistas. Este equipo impone pasos a seguir y plazos que generan un horizonte claro y ordenado. Las tareas se remiten a posicionar el negocio en los principales motores de búsqueda, crear contenido dinámico y adaptar la estética del sitio a las tendencias emergentes.

El diseño web profesional permite fortalecer el vínculo con Google. Los programadores establecen un enfoque que consiste en incorporar la página a los diferentes perfiles de dicha empresa mediante técnicas de posicionamiento SEO.

¿Cuáles son los errores que impiden el crecimiento de empresas del diseño web amateur? Cuando un negocio desarrolla su sitio web por cuenta propia y sin ayuda profesional, tiene más probabilidades de cometer errores. Esto se debe a que por más que exista una idea base, es necesario trabajar los lineamientos con expertos que comprendan el contexto digital y sus variantes.

Uno de los errores más comunes se observa en elaborar la página web a través del sistema WordPress. Si bien es un servicio que cuenta con plantillas gratuitas, los resultados a corto y largo plazo terminan siendo caros. Estos sitios no están preparados para posicionar en los buscadores de Google como si lo hace el formato web profesional.

Otras equivocaciones típicas residen en elegir los colores al azar sin pensar en lo que se intenta transmitir a los clientes, contar con enlaces rotos que impiden una adecuada interacción con Google y recurrir a una navegación compleja dentro de la página que confunde al público (hay textos largos y el menú es difícil de encontrar).

El marketing digital y las técnicas de posicionamiento SEO son dos factores esenciales que permiten agilizar el crecimiento de una empresa. Ambas estrategias solo se pueden ejecutar de manera adecuada por medio del diseño web profesional.

