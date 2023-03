Record go abre su segunda oficina de alquiler de vehículos en Bilbao Comunicae miércoles, 1 de marzo de 2023, 13:35 h (CET) La compañía de alquiler de vehículos, Record go, da un paso más en su posicionamiento como rent a car de proximidad en el norte de España y abre una nueva delegación en Bilbao, en las inmediaciones del estadio San Mamés Situada en la avenida Licenciado Poza 56, se suma a la oficina con la que la firma ya cuenta en el Aeropuerto Internacional de Bilbao. La delegación, que continúa con el diseño minimalista y moderno de la empresa, pone el foco en la mejora de la experiencia del usuario, ofreciendo un espacio amplio y cómodo que se convierta en el punto de inicio ideal para el alquiler de vehículos en Bilbao.

Además, disfruta de una estratégica posición a escasos dos minutos a pie de La Catedral del fútbol y apenas a 20 minutos del corazón de la capital vizcaína. Así, se posiciona como una alternativa de movilidad urbana cómoda y accesible tanto para turistas como para los propios bilbaínos que necesiten un vehículo para desplazarse por la ciudad.

En pleno proceso de expansión

La firma, orientada a ofrecer soluciones de movilidad personalizadas, está sumida en un proceso de expansión para cubrir los principales puntos de interés en España, Portugal y Grecia. Esta apertura, se suma a las 23 oficinas con las que cuenta Record go, tanto en aeropuertos como en estaciones de tren, y con la que expande su presencia en el mercado del rent a car para continuar brindando un servicio de alta calidad y excelencia en alquiler de vehículos a sus clientes cada vez en más puntos de Europa.

Vehículos para todas las necesidades

También pensando en cubrir las necesidades del usuario y como respuesta a la creciente demanda de vehículos de alquiler, la compañía ofrece una amplia variedad de vehículos en su flota que incluye desde utilitarios pequeños y prácticos, SUV’s y coches premium hasta motos de dos y tres ruedas y furgonetas pensadas para el transporte de mercancías. Así, ofrecen al usuario la posibilidad de desplazarse por la ciudad sin limitaciones y elegir el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades y las de su viaje.

Ya es posible reservar un vehículo en la oficina de Bilbao Ciudad a través de su página web y disfrutar de las ventajas que ofrece la compañía.

