Oh My Business, la solución para tener un restaurante exitoso este 2023 Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 14:45 h (CET) La clave del éxito en un negocio gastronómico no depende exclusivamente de su oferta al público, sino también de su imagen empresarial. Ahora bien, para que una empresa de este sector pueda conquistar a sus clientes desde el primer segundo, es necesario rodearse de personal capacitado en la gestión de restaurantes. Esto debe incluir un servicio de consultoría gastronómica eficaz.

En este sentido, Oh My Business, empresa especializada en la asesoría y consultoría de restaurante, cuenta con un equipo altamente capacitado en el sector de la restauración y hostelería que supervisa todas las áreas del negocio, consiguiendo el cumplimiento de sus objetivos. Los servicios que brinda esta firma cubren de manera integral las necesidades de las empresas de este sector, desde la gestión operativa de sala y cocina de restaurantes hasta el diseño, desde cero, de una propuesta gastronómica.

En su portafolio destacan numerosos casos de éxito, como la gestión en Madrid de las tiendas de Juan Valdez y la gestión de Platea Madrid, el centro de ocio gastronómico más grande de Europa.

Oh My Business cuenta con un equipo capacitado para todos los requerimientos Según datos del Observatorio 2022 de la Restauración de Marca, este año se prevé favorable para el sector de la restauración, ya que el 80 % de las cadenas prevé elevar su facturación en 2023, pese a la inflación. Aunque el escenario es positivo, el acompañamiento de empresas como Oh My Business seguirá siendo necesario, sobre todo si se quiere conseguir una gestión óptima.

Estos especialistas en asesorías gastronómicas brindan sus servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de convertirlas en un referente del mercado. Todos los clientes reciben un asesoramiento personalizado para rentabilizar su negocio a partir de una estrategia exclusiva. Además, Oh My Business cuenta con un departamento de gestión de operaciones para restaurantes. Con ese soporte externo es posible ganar en eficiencia.

Mystery Guest, el servicio para restaurante que destaca este 2023 Oh My Business consigue una visión objetiva de la situación de restaurantes y hoteles, dando a directores o managers la información para descifrar a sus clientes y brindar la mejor experiencia. Actualmente, son muchos los locales que no pueden medir de forma directa el impacto de sus procedimientos.

Para conseguir las mejoras deseadas, el servicio de Mystery Guest destaca como una gran solución. El mismo consiste en una auditoría que se realiza a partir de la visión de un profesional del sector que visita el local correspondiente como cliente misterioso. La evaluación comienza en el inicio de la reserva y abarca hasta el final de la experiencia.

Con servicios como la gestión operativa de sala y cocina de restaurantes y el apoyo integral que brinda Oh My Business, un local gastronómico puede contar con las herramientas necesarias para triunfar en 2023.

