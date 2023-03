La importancia de promocionar un restaurante con un video marketing eficaz, Impuls TV & Revista IMPULS Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 13:34 h (CET) El marketing, al igual que los recursos multimedia modernos, como el vídeo, es una herramienta presente en cada vez más negocios de distintos sectores. La combinación de ambos aspectos da lugar al video marketing, una herramienta muy efectiva para generar impacto entre los consumidores y conseguir clientes de calidad.

Entre los diversos sectores que han hallado un impulso en el video marketing, destaca el de la hostelería y restauración. Así lo señala Impuls PLUS, un medio y agencia digital que ofrece las herramientas para dar a cualquier restaurante, un significativo impulso en el mercado a través de sus videoreportajes y la gestión de marketing online.

Herramientas de impacto y difusión masiva para la promoción de restaurantes En la actualidad, la búsqueda y difusión de la información se da, principalmente, en medios digitales. Un restaurante, como cualquier empresa, necesita visibilidad ante esos potenciales consumidores que, por norma general, usan los medios digitales para seleccionar sus productos o servicios. Para conseguirla, no basta con tener presencia nominal en la red, sino que se requiere de un contenido digital de alto impacto, capaz de captar la atención de los usuarios y persuadir su interés hacia la oferta del establecimiento.

Es ahí donde el video marketing marca la diferencia para negocios como los restaurantes, especialmente a través de los videoreportajes de Impuls TV, que capturan la esencia e identidad de cada uno de ellos. Estos reportajes incluyen una numerosa serie de menciones en medios digitales, así como estrategias de posicionamiento para generar un alcance mediático global, que llega a superar el millón de impactos al mes. Estas herramientas de promoción no solo destacan por su masivo alcance, sino también por la segmentación estratégica que realiza ImpulsTV, enfocada hacia los visitantes de alto poder adquisitivo, quienes representan una base de clientes sumamente valiosos para estos establecimientos.

Calidad en la producción y eficacia en la difusión de contenidos de video marketing El trabajo de Impuls TV balancea eficazmente la producción audiovisual con los conceptos, herramientas y recursos del marketing. Sus videoreportajes se basan en un proceso meticuloso; desde la producción, hasta la promoción final, con grabaciones en las instalaciones de cada restaurante, que exhiben y resaltan sus mejores platos. Tras el proceso de edición, el cliente puede revisar la versión preliminar, para corregir todos los detalles y, una vez dada su aprobación, se da paso a la fase de promoción.

El video documental de cada restaurante, que incluye un enlace directo a su portal web, forma parte de una serie de entre 5 a 10 videos, un formato muy popular actualmente en plataformas de video como YouTube. Este contenido, a su vez, se difunde a través de redes sociales, así como de la misma revista digital Impuls PLUS. Además, recopilan métricas, estadísticas y metadata tras la publicación de cada serie, para analizar en retrospectiva los resultados de la promoción de cada videoreportaje, e idear, a partir de estos datos, nuevos mecanismos para mejorar el impacto que generan sus contenidos de video marketing.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.