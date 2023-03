¿Por qué optar por la coloración vegetal de Icaro Salón? Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 13:16 h (CET) ¿Se conocen los beneficios de la coloración vegetal? Cada vez más son las personas que optan por este tipo de coloración, ya que ofrece múltiples beneficios tanto para la salud del cabello como para el cuero cabelludo. En Icaro Salón, son especialistas en este tipo de coloración. Utilizan los pigmentos puros como la henna, índigo y cassia y con estos tres pigmentos personalizan el color para cada cliente, más estable, más duradero, creando diferentes efectos adaptados a cada tipo de persona. No utilizan mezclas hechas, ya que llevan otro tipo de aditivos. La coloración vegetal que ofrecen en Icaro Salón es a base de plantas 100 % naturales e importadas desde la India.

Estas son algunas de las propiedades que tiene el color vegetal: refuerza todo el cabello desde raíz a puntas aportando brillo y grosor; oxigena el cuero cabelludo, limpiando el folículo en profundidad y eliminando todo resto de partículas como células muertas y sebo, por lo tanto, hace un tratamiento détox al mismo tiempo que colorea el cabello; equilibra el pH de la piel y restaura el manto hidrolipídico, previniendo desequilibrios como caspa o grasa; al usar la coloración vegetal, el cabello está mucho más voluminoso y desenganchada la raíz del cuero cabelludo, ideal para cueros cabelludos sensibles o personas con mucha tensión en la piel y sienten dolor al mover el cabello.

A quién va dirigida la coloración vegetal Como indican los profesionales de Icaro Salón, la coloración vegetal es para todas aquellas personas que quieran hacer un cambio de mentalidad, aceptando lo que se tiene y convirtiendo lo que aparentemente es un aspecto negativo en algo positivo, en este caso utilizando las canas como reflejos e iluminaciones en nuestro cabello. Los pigmentos dan color a la cana haciendo un juego de color en toda la melena, se adapta a la base de cada persona, ya que no tiene el poder de aclarar colores naturales, solo aportan pigmentación. Es ideal para personas que no quieran productos químicos en su cabello, cabellos frágiles y debilitados que han pasado por caídas severas o problemas de salud, cabellos quebradizos que se parten con facilidad y para todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia cuidando los 5 sentidos, su salud y la del medio ambiente

