Las fotografías de Andreina Fuentes Angarita se exhiben en Madrid Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 12:47 h (CET) Tremendo cambur y Transdecisión son parte de la exposición American Beauty de Casasur. También participa la plataforma Comida de Guerra.

En el marco de la décima cuarta edición de JUSTMAD, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid, la serie fotográfica Tremendo cambur/Prohibido el poder indefinido de la artista Andreina Fuentes Angarita se exhibe hasta el 04 de marzo en la sede de Casasur, como parte de la muestra American Beauty.

“En Venezuela se dice que tienen un tremendo cambur, para referirse a las personas que ostentan un cargo público por simple filiación partidista o consanguínea”, explicó la artista venezolana, quien denuncia la usurpación de la silla presidencial que desde el 2018 mantiene de forma fraudulenta Nicolás Maduro.

Estas fotografías son parte de una serie de acciones de protesta que Andreina Fuentes Angarita ha protagonizado en diferentes escenarios internacionales. Entre ellas, dos ediciones de la Bienal de Arte de Venecia, donde usó creativos performances participativos para alzar su voz contra el dictador venezolano.

En American Beauty también participa Comida de Guerra (Food of War). Una plataforma de arte que usa la comida como experiencia artística para proyectar causas sociales. La misma está representada por los artistas Omar Castaneda y Hernán Barros, y cuenta con el apoyo de la fundación americana Arts Connection.

Asimismo, Fuentes Angarita estuvo presente en JUSTMAD con la serie fotográfica Transdecisión, que expone el derecho de las personas trans de elegir en libertad el reconocimiento de su identidad de género, con Alex de la Croix como protagonista. “Es una realidad que presenta numerosos desafíos, como la revisión de la situación jurídica de las personas trans, porque el derecho a la identidad es un derecho universal”, indicó la artista.

Una artista conceptual y multifacética Andreina Fuentes Angarita es museóloga, artista, curadora, activista en derechos humanos, emprendedora social y asesora en gestión cultural. Utiliza diversas plataformas para promover prácticas experimentales centradas en la construcción de alternativas basadas en la cultura y el arte contemporáneo. Desde Miami, donde está su base operativa, es directora de Arts Connection Foundation, del movimiento de adecuación de identidad Identity Adequacy Movement, de la revista cultural The Wynwood Times y de la Fuentes Angarita Collection. También es miembro del consejo de administración de la plataforma Food of War.

En el año 2015, la Asociación Venezolana de Artes Plásticas (AVAP) le otorgó el premio Armando Reverón. Y el pasado mes de noviembre recibió en Nueva York el reconocimiento internacional Callas Tribute Prize, “por su compromiso en la promoción del arte como herramienta de inclusión y desarrollo social”.

