Presentación del segundo disco de RUMBARISTAS, ‘Malabares’ 

'Malabares' es el título del segundo disco del cuarteto belga-español-francés-italiano 'Rumbaristas', una variopinta compañía en torno al rumbero catalán Willy Fuego (Amparanoia, La Kinky Beat…), el trompetista-teclista franco-siciliano Thomas Morzewski (La orqueste du Vetex) y la sección rítmica del bajista Tomas De Smet y el baterista Roel Poriau (a quien también se conoce de Think of One y Laïs) se desarrolla aún más en este nuevo disco como una compañía de música del mundo muy interesante con raíces e influencias de la música del Mediterráneo y Europa del Este o los Balcanes.

El experimento de esta mezcla los llevó a perfilarse como banda multilingüe por lo que este álbum merece la etiqueta de 'Rumba Internacional'. Versátil e innovador, en definitiva, un nuevo estilo mestizo más sofisticado y actual.

Después del lanzamiento de su aclamado álbum debut a principios de 2019, Rumbaristas fueron invitados a importantes festivales de músicas del mundo como Ritmo Festival (Budapest, Hungría), Mercat de Música Viva (Vic, España), Etnofest (Subotica, Serbia) o Ariano Folk (Italia) y pronto consiguieron bastantes oportunidades dentro del circuito de las músicas del mundo europeas.

Las nueve canciones de “Malabares” han sido producidas entre Tucson y Toulouse, por un lado el multiinstrumentista mexicano-estadounidense Sergio Mendoza, músico de Calexico y Orkesta Mendoza, junto al guitarrista Madjid Fahem, (músico de Manu Chao).

Las canciones del nuevo disco fueron mezcladas y masterizadas por Andre de Sanntana (Bebel Gilberto, Sergio Mendes).

'Malabares' al igual que 'malabaristas' muestra la maestría de Rumbaristas entrelazando influencias, estilos musicales y líricos y creando su propio sonido.

Pero 'Malabares' también hace referencia a la forma en que los músicos, durante y después de la pandemia, tienen que ser unos absolutos 'malabaristas' para mantener vivo su proyecto musical.

En el tema que da título al disco y primer single de “Malabares” les acompaña la voz y el acordeón del músico catalán Joan Garriga, conocido por sus bandas Dusminguet o La Troba Kung-Fu. También cuenta con las colaboraciones de la saharaui Aziza Brahim, y será editado por el sello Mamita Records de Amparo Sánchez, quien también colabora en el tema “La Vida es Bella”, una bonita relación de amor y respeto con los músicos de Rumbaristas que mantienen desde hace muchos años.

