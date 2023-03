Propuestas lúdicas y profesionales en los nuevos centros de Esports de Diamond Esports Center Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 12:05 h (CET) Hoy en día, con la tecnológica en constante evolución y la democratización de la misma, los amantes de los videojuegos tienen una gran variedad de posibilidades a su alcance. Con un ordenador, una tablet o un smartphone e internet se puede competir, prácticamente, desde cualquier lugar del mundo, aunque no siempre ha sido así. La Generación X y los Millennials vivieron sus primeras experiencias gaming en los famosos cibercafés, donde convivía el mundo virtual con un lugar de reunión.

Ahora los nostálgicos están de suerte. La pandemia ha hecho a las personas valorar más el contacto físico y, de nuevo, es posible poner en práctica las habilidades gaming en un entorno real: Diamond Esports Center presenta sus nuevas instalaciones en Madrid y Barcelona donde todo es posible.

Con más de 200 ordenadores equipados con la última tecnología gaming y los juegos más destacados del panorama competitivo, Diamond Esports Center es un lugar de referencia tanto para el entorno profesional como para el lúdico, ya que ofrece propuestas de team building enfocadas al ámbito corporativo, y a su vez, opciones de celebración de cumpleaños, torneos de amigos, entrenamientos, etc.

Un sinfín de posibilidades adaptadas a los diferentes momentos y etapas de la vida Cumpleaños Celebración de cumpleaños de todas las edades (incluyen tiempo de juego gaming, snacks y bebidas).

Team Building Jornadas dedicadas a las empresas para fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo, detectando y potenciando el talento.

Torneos y eventos gaming Celebración mensual de torneos de los juegos más destacados del momento (como League of Legends, Valorant, o Fortnite).

Bonos de Juego Bonos con venta de pack de horas para jugar consiguiendo descuentos sobre la tarifa estándar.

Sala VIP Sala diferenciada y apartada del resto del local, para jugar a tu aire y con total privacidad.

Sala BootCamp Sala de mayor calidad en setups y periféricos donde poder competir o entrenar hasta dos equipos de cinco componentes cada uno.

Zona SimRacing Zona de simuladores de conducción con los últimos avances tecnológicos y mejores componentes en cuanto a calidad.

Localizaciones Diamond Esports Center Madrid: C/Príncipe de Vergara 90, Madrid

Diamond Esports Center Aragó: C/ Aragó 447, Barcelona

Diamond Esports Center Sepúlveda: C/ Sepúlveda 84, Barcelona

