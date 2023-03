Dental Legrand cuenta con un equipo de especialistas en tratamientos de implantes dentales Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) A pesar de que existen muchas alternativas eficaces y seguras para corregir la pérdida de un diente, los implantes dentales se alzan como una de las mejores. La razón de ello son las ventajas que presentan, superiores a otras técnicas, consiguiendo que 6 de cada 10 pacientes se decanten por esta opción.

En la clínica Dental Legrand se especializan en este tipo de tratamientos, haciendo posible la recuperación de la estética de la sonrisa y su funcionalidad.

Las piezas adyacentes no se ven afectadas por los implantes dentales La pérdida de un diente tiene gran impacto en la estética de la sonrisa y la autoestima. Además, afecta de manera significativa a la capacidad de masticación y pronunciación. Antes, las dentaduras eran la solución más popular a estos problemas, pero obligaban a sacrificar la funcionalidad para conseguir un buen aspecto. En cambio, los implantes dentales ofrecen una estética inmejorable y una funcionalidad similar a un diente natural.

Por medio de esta técnica, es posible restituir las piezas de forma indolora y mínimamente invasiva. Requiere la inserción de un microtornillo de titanio en el interior del hueso, con el objetivo de sujetar de forma fija una prótesis en forma de corona dental. A diferencia de otras alternativas, el implante dental no necesita sujetarse en las piezas adyacentes. Así, una vez colocado, el paciente puede masticar y hablar con normalidad, como si nunca hubiera perdido su diente natural, y sin debilitar el resto de piezas dentales.

Servicios de odontología en Barcelona La clínica Dental Legrand, ubicada en Barcelona, cuenta con especialistas en implantología que ofrecen un trabajo de calidad, con las mejores garantías y un resultado inmejorable. Este procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia local y con un postoperatorio, generalmente, sin complicaciones. Una vez colocado el implante, el paciente debe esperar entre 2 a 4 meses para llevar a cabo la prótesis.

Sin embargo, en algunos casos concretos, la colocación del diente puede hacerse de manera inmediata. En especial, cuando se realizan rehabilitaciones completas, ya sea de la mandíbula o el maxilar.

Además de ello, el centro dental dispone de un equipo multidisciplinar capaz de ofrecer un amplio catálogo de tratamientos. Entre estos se encuentran la ortodoncia fija, removible e invisible, la periodoncia, la endodoncia, la odontopediatría, etc.

Quienes han sufrido la pérdida de una pieza dental y quieren aplicar una solución definitiva, pueden acudir a la clínica Dental Legrand para la colocación de implantes dentales. Ingresando en su sitio web es posible reservar una cita.

