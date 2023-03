Revistas de lujo como Impuls Plus promocionan empresas a clientes internacionales Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Las empresas que ofrecen productos o servicios a cliente internacional en España, necesitan desarrollar acciones publicitarias para llegar de manera efectiva a este tipo de público objetivo.

A pesar del gran alcance que han tenido las redes sociales para llegar a públicos masivos, son muy importantes los canales específicos que se dirigen a un nicho concreto de público. Este es el caso de la revista de lujo Impuls PLUS cuyo público objetivo es el cliente internacional turista o que viene a vivir o reside ya en España. Es un formato poderoso y especialista en atraer audiencias segmentadas o de un target específico.

Este es el caso de la guía de lujo Impuls GUIDE Magazine que se encarga de promocionar los servicios de las empresas a clientes internacionales y residentes en España con alto poder adquisitivo. De este modo, las compañías comparten sus contenidos con el público objetivo con mayor probabilidad de efectuar una compra.

Atraer clientes internacionales con revistas de lujo Hoy en día, existe una gran variedad de alternativas para promocionar los productos y servicios de una empresa. No obstante, un medio que no pasa de moda son las promociones en revistas, ya que estas tienen una gran credibilidad entre los lectores, suelen tener una larga vida en el mercado y llegan directamente a audiencias más selectivas.

La revista de lujo Impuls Plus, tanto en su versión online como impresa se encarga de crear contenido exquisito para organizaciones que quieren expandir su visibilidad, llegando público con poder adquisitivo alto tanto nacional, así como cliente internacional de distintos países del mundo. Por esta razón, sus contenidos son editados y promocionados en diferentes idiomas como el español, inglés, francés, alemán y ruso.

El objetivo de esta estrategia es conseguir clientes potenciales de alto standing, apoyándose del poder que está teniendo este tipo de medio de comunicación en el mundo online. Una parte del alcance mediático que consiguen en sus publicaciones, se debe a la calidad de sus contenidos y a la utilización de técnicas de posicionamiento tanto orgánicas (SEO), como publicidad de pago.

Las diferentes opciones de la revista IMPULS para promocionar los productos y servicios de empresas a un público internacional de calidad La revista IMPULS ha destacado como una empresa referente en el sector de las comunicaciones porque ofrece contenidos relevantes en temas de gastronomía, salud y belleza, promoción, inversión y construcción de vivienda de lujo, placeres de la vida, eventos prestigiosos y cualquier otro tipo de actividad de lujo. Su equipo de profesionales está formado por especialistas de comunicación orientados al público internacional, quienes se dedican a crear planes personalizados para conseguir los objetivos de ventas y promoción de sus clientes.

Entre los servicios de la firma, se encuentra la revista de lujo Impuls Plus de publicación trimestral, dirigida para un público de alto poder adquisitivo. También, cuentan con Impuls TV, que se encarga de promocionar empresas, destinos turísticos y eventos gastronómicos a través del uso del video marketing. Mientras que, para quienes prefieren publicitar a través de mensajes de audio, Impuls Podcast es una opción recomendable, porque consiste en un programa de radio donde se tratan temas de negocios, turismo, tendencias, cultura, entre otros de interés para la comunidad.

Con una visión clara, independiente y profesional, Impuls PLUS cumple con el objetivo de potenciar las relaciones tanto culturales como de negocios entre los lectores de perfil internacional en España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.