La marca de cosmética Delfy Cosmetics y su catálogo de productos veganos y cruelty free Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La revolución por la cosmética vegana ha llegado para quedarse. Cada vez son más las personas que se inclinan a favor de los productos veganos para el cuidado de su piel, por los resultados favorables que obtienen. En esta línea, una de las marcas que está teniendo más repercusión en este sector es Delfy Cosmetics, debido a la eficacia que logran sus cosméticos a la hora de garantizar una piel sana y hermosa.

Sus amplias líneas de cosméticos para la piel, artículos de maquillaje y productos para las uñas han sido desarrolladas completamente con ingredientes hipoalergénicos, libres de parabenos y sustancias tóxicas, por lo que son recomendadas para personas con pieles sensibles. Además, son cruelty free, por lo que no son testadas en animales.

Beneficios de pasarse a la cosmética vegana La cosmética vegana poco a poco ha ido ganando protagonismo en los hábitos de consumo de las personas, convirtiéndose en un mercado que mueve más de 8.000 millones de euros al año en todo el mundo. La razón de esta alza es la toma de conciencia del consumidor por el cuidado del planeta y a los múltiples beneficios que proporcionan los productos de cosmética natural, frente a los tradicionales.

En primer lugar, la cosmética vegana no incluye ningún tipo de ingrediente de origen animal ni derivados. Sus fórmulas se componen de materias primas vegetales como extractos de plantas y aceites esenciales. Además, muchos de los compuestos naturales que se utilizan son cultivados mediante agricultura ecológica, en procesos de producción que no dañan el medioambiente.

Por otra parte, favorecen a la absorción y oxigenación en la piel, ya que son libres de conservantes, tintes y fragancias, que pueden llegar a ser difíciles de procesar por el área cutánea. Debido a su composición natural, este tipo de productos no genera efectos secundarios en la piel como alergias e irritaciones, por lo que son aptos para pieles delicadas y sensibles.

Delfy Cometics es una marca internacional de cosmética natural que ha desarrollado sus productos a partir de materiales naturales estrictamente controlados por un laboratorio profesional de atención médica. Asimismo, basándose en múltiples investigaciones y tecnologías punteras en el sector, ofrecen una amplia gama de productos corporales, faciales y para las uñas, aptas para todo tipo de personas.

Un diseño sofisticado para una cosmética inteligente Además de los valores de sostenibilidad y su constante apuesta por la innovación, los productos de Delfy Cosmetics tienen un diseño elegante y sutil. Esta característica hace que los consumidores adquieran una experiencia exclusiva.

En la página web de la marca, los usuarios pueden encontrar una gran variedad de cosméticos veganos para cada necesidad. En la categoría del maquillaje, pueden conseguir artículos para realzar la belleza de los labios, el rostro y los ojos. Además, en el apartado relacionado con la piel, tienen diversos productos faciales y corporales. También cuentan con variedad de artículos para el cuidado de las uñas.

Delfy Cosmetics distribuye sus productos en Europa occidental y en más de 20 países del mundo. De este modo, se consolidan como una marca global de cosmética vegana que apuesta por la belleza.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.