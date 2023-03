Niche Beauty Lab obtiene resultados récord en el año 2022 superando en ventas los 15 millones de euros

Niche Beauty Lab, cuyas ventas directas al consumidor crecieron tres dígitos en 2022, trasladará sus operaciones a una nueva sede en la primavera de 2023 para adaptarse al enorme crecimiento.

En 2020, Niche Beauty Lab, el laboratorio cosmético comprometido con el cuidado de la piel "science-first", lanzó las marcas Acnemy y Transparent Lab. Dos años después, en 2022, la empresa informa de su segundo año consecutivo de crecimiento de ventas digitales de tres dígitos para su negocio de comercio electrónico directo al consumidor. Además, la empresa ha logrado el éxito omnicanal, ya que la distribución se ha extendido más allá de España a mayoristas y minoristas electrónicos de todo el mundo.

La empresa ha establecido sólidas alianzas con estos minoristas, donde ha ampliado rápidamente su surtido en línea y su presencia en los lineales. Niche Beauty Lab también ha pasado de ofrecer productos centrados en el acné y el cuidado de la piel basados en necesidades específicas, a incorporar también a su gama de productos, tratamientos para el cuidado de la piel avanzados. Y es que, en abril de 2022, lanzaron Theramid, una marca con siete fórmulas únicas y disruptivas que reúnen altas concentraciones de activos clínicamente testados para transformar el aspecto y la textura de la piel logrando resultados respaldados por la ciencia.

Durante el 2023, saldrán al mercado nuevos tratamientos de Theramid. Y es que la marca ya se ha convertido en superventas y su Tratamiento de Ceramidas (Ceramide Treatment) ha sido reconocido por contener un 3 % de ceramidas.

Tras los buenos resultados de sus campañas de noviembre y Black Friday, Niche Beauty Lab ha elevado sus previsiones para todo el año y cerrará 2022 con unas ventas superiores a los 15 millones de euros. La empresa está totalmente autofinanciada, sin inversores externos, y ha sido rentable desde su primer año de funcionamiento, aumentando sus ingresos año tras año.

Niche Beauty Lab ha logrado un rápido crecimiento desde su creación en 2018, lanzando productos innovadores que han transformado la industria del cuidado de la piel. Las ventas anuales crecieron hasta las ocho cifras, construyendo una empresa con una rara combinación de fuerte rentabilidad y crecimiento ultrarrápido.

Para acomodar el crecimiento de la compañía, esta trasladará sus operaciones a Canet de Mar, a unos 50 km al noreste de Barcelona. La nueva sede, de 5.000 metros cuadrados, incluye una zona de recogida y empaquetado de 1.000 metros cuadrados para optimizar el procesamiento de pedidos en línea y un nuevo laboratorio de 200 metros cuadrados con espacio para ampliar el equipo de investigación y desarrollo de cinco a diez técnicos de laboratorio.

Con su enfoque "From Our Lab To You" y su filosofía "All-In House", no solo han conseguido crear su propio departamento interno de I+D, lo que les permite desarrollar nuevos productos y tecnologías de forma totalmente interna y no tener que adquirir estos conocimientos técnicos en el exterior, sino también controlar todo el proceso de producción y así poder ofrecer los productos de forma más rentable sin tener que renunciar a la calidad.