PintoresyMudanzas.com permite dar un aspecto nuevo a cualquier espacio Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Encontrar pintores de casas u oficinas que sean de confianza para dejarles la responsabilidad de remodelar esos ambientes puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si no son lo suficientemente detallistas y dejan escapar algunas imperfecciones.

Sin embargo, con el equipo de pintoresymudanzas.com, ese proyecto quedará como nuevo sin ningún problema de falta de pintura en algunos sectores o manchas que no debían haber aparecido en otros. PintoresyMudanzas.com tiene profesionales calificados para que el acabado sea el mejor.

Gran variedad de servicios para embellecer los ambientes Con más de 12 años de experiencia en el sector en Barcelona, PintoresyMudanzas.com realiza todo tipo de trabajos. Los servicios pequeños incluyen colocar masilla, tapar huecos donde antes había cuadros o subsanar manchas de humedad en una pared. También realiza servicios medianos, como pintar las paredes o el suelo de una habitación o ambiente del hogar, así como servicios denominados "grandes", que serían aquellos más completos, como pintar toda una casa o una fachada.

Una vez el cliente contacta con PintoresyMudanzas.com -por correo electrónico, WhatsApp o formulario en línea-, un grupo de asesores estará disponible para responderle cualquier consulta que necesite hacer. También lo acompañarán en la elección de los colores que más se usan o que son tendencia de moda, como también en aprovechar los mejores productos que guarden la relación precio-calidad.

Los pintores trabajarán en el proyecto otorgado con amor y profesionalismo, pensando que la casa que están pintando es su propio hogar. De esta forma logran una conexión con el cliente.

No solo cuentan con pintores Como su nombre bien indica, PintoresyMudanzas.com se encargará de todo lo necesario para que el cliente pueda cambiar de hogar sin preocupaciones. La experiencia incluye la ubicación de las pertenencias en el camión y la posterior descarga en el nuevo lugar.

Si al llegar a casa, el cliente descubre un caño roto que inundó los pisos o se pone mal porque no hay luz después de una tarde de calor agobiante, PintoresyMudanzas.com también brinda los servicios de fontaneros (tanto en instalación de grifería y sanitarios como en reparación de caños) y electricistas de mucha experiencia para solucionar los inconvenientes.

Ya sea para solucionar problemas o para darle un lavado de cara a una propiedad, con PintoresyMudanzas.com está garantizada la eficiencia, agilidad, limpieza y profesionalismo, además de la accesibilidad para el bolsillo del cliente.

