A Pedro Sánchez le crecen los enanos

¡Pobre hombre!, ¿encontrará un agujero en el que esconderse? No tenía bastante con los gravísimos problemas que no encuentra manera de resolver, como la llamada ley de “Sí es Sí”, y la conocida como la “Trans”, que ahora se destapa y pone de manifiesto otra podredumbre de los socialistas canarios conocida como el caso Berni, por Juan Bernardo Fuentes (Berni para sus amigos) o el caso Mediador, como también se le denomina; pues haga lo que haga, no acertará con la solución, ya que no pueden ser blanqueados ninguno de los tres (solo hablaré de estos, pues mencionar todos los que tiene, como el de Valencia, y tantos otros sería para escribir un libro de varios volúmenes).

Vayamos por partes, antes de “entrar en harina”, hemos de dejar bien sentado que el PSOE, con él todos sus dirigentes, comenzando por Felipe González (el que presumía de los cien años de honradez), sin remontarnos a tiempos pretéritos, aunque bastante cercanos, ha querido cubrirse de una pátina de honradez que, por mucho que lo intente, no logrará librarlo de todo el cieno e inmundicia que lo cubre y casi no lo deja respirar. Irene Montero engendró, concibió y parió la primera ley que he mencionado, apadrinada y bautizada por esta desgracia de hombre llamada Pedro Sánchez, que es el responsable final de ella. No me detendré mucho en ella ni en los resultados perniciosos y negativos, solo mencionaré que, según los últimos datos facilitados, y parece ser que hay más de una comunidad autonómica que no lo ha hecho, hasta el día de hoy hay más de 646 violadores que se han beneficiado de rebajas en su condenas, y aproximadamente 65, un 10%, quizá más, que han sido excarcelados por ella. Tan satisfecha como se encentra Irene(esta palabra proviene de la griegaεiρήνή (eirené), que significa paz, calma. Sí la que ha traído ella), con la bondad de una ley para beneficiar a las mujeres, que esperamos que sus “patentes resultados beneficiosos”, solo para los delincuentes, no le hagan engendrar y parir otra similar. Sobre la Ley Trans ¿Qué podemos decir? Es un bodrio intragable. No entraré en los perjuicios que podrá acarrear la hormonización, a personas a medio formar, sin un firme criterio, ni una personalidad sólidamente definida, sí en el perjuicio irreparable que puede causar. Por un capricho o moda pasajera podrán optar por cambio de sexo, con la supresión y cambio de genitales correspondiente y la recepción de gran cantidad de hormonas de la que no podrán evadirse a lo largo de su vida, según científicos expertos en ello, que podrán ocasionarle trastornos tales que puedan inducirlos al suicidio. Más de un caso se ha dado ya. Por último, y no menos importante, le ha salido a Sánchez un grano en salva sea la parte, que le ocasionará que no se pueda sentar sin agudo dolor durante mucho tiempo, por la malversación, despilfarro y dilapidación de dineros públicos en el PSOE canario y estatal, conocido como el “Caso Mediador”, o “Caso Berni”, más arriba he aludido a él, pues los imputados son canarios y diputados madrileños también, que han ejecutado un trama de corrupción de magno calibre, aún no se ha cuantificado el monto total de ella, por la que han “invertido” el dinero de sus “mordidas” y “comisiones” repugnantes y repulsivas, organizando desenfrenos y libertinajes, en casas de lenocinio, drogas, bebidas, amantes con apodos denigrantes, como “chocho volador”, francachelas y fiestas inconfesables, con el agravante de que se jactaban de ello haciendo fotos y reproducciones ignominiosas de sus comportamientos. Baco y sus fiestas, las bacanales, se quedan tamañitas si se comparan con estos desenfrenos orgiásticos-socialistas, pues, aunque estas eran un reducto de los peores vicios romanos en las que los participantes se entregaban al fornicio y a las borracheras, no tenían los medios de publicación y propaganda con los que contamos hoy: Fotos y redes sociales. Dentro de su magna estupidez, sacaban fotografías de sus indecencias impudicias y obscenidades y las publicitaban en los medios de comunicación. Ciertamente no deja de llamar la atención la tónica general que parece que se da en los desenfrenos de estos cutres y zafios militantes del PSOE, ya que se observa una directriz que todos, o casi todos, siguen en el despilfarro de los dineros robados a los contribuyentes: el empleo de estos en prostíbulos, drogas, alcohol y juergas inconfesables. ¡Ay no!, otros lo empleaban en “asar vacas”. No buscaremos más enanos de los que le han crecido a Pedro Sánchez, con estos tiene bastante, por ahora, si tiene un adarme de vergüenza política y pundonor para no dormir en mucho tiempo. Rectifico lleva sin hacerlo desde que pactó con Podemos, pues, según manifestó públicamente, si lo hiciese no podría dormir él ni el resto de los españoles. Aunque yo sí duermo. Se me da un comino. Que alguien te compadezca Pedro con la que te ha caído encina. Yo no. Te lo ganas a pulso por tu ansia de poder.