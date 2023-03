Diseñar el futuro, transformar la manera de enseñar más rápido Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Como director de un centro educativo de formación profesional y educación superior, se puede tener dentro de una agenda diaria la necesidad de contar con ingresos suficientes para financiar el crecimiento y desarrollo a largo plazo del centro sin olvidar la calidad educativa. La competencia y la reputación del centro crea la necesidad de diferenciarse frente a otros centros y atraer a los mejores estudiantes y profesores con excelencia académica, garantizando que los egresados estarán exitosamente preparados para un desarrollo profesional exitoso.

En la era de la transformación digital, los directores se están preocupando por el impacto y la calidad de la educación que ofrecen y cómo las nuevas herramientas tecnológicas colaborativas impactan directamente en la educación y formación de los próximos egresados.

Ahora, conocer acerca de sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle o Workspace for Education es parte de la agenda directiva en la educación superior. Ambas plataformas son muy útiles para la educación en línea e híbrida y suman gran valor a la oferta que el centro puede ofrecer.

Google Workspace for Education es una plataforma de colaboración en línea muy útil para profesores y estudiantes que necesitan colaborar en proyectos y trabajos en equipo, así como para gestionar el trabajo de clases en línea. Cuenta con poderosas herramientas de productividad, comunicación y colaboración como Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Meet y más.

Por otro lado, Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje en línea (LMS) que se centra específicamente en la creación y gestión de cursos en línea. Ofrece una amplia gama de herramientas de aprendizaje, como foros de discusión, cuestionarios, tareas y materiales de lectura. Los profesores pueden crear cursos y gestionar el progreso de los estudiantes, incluida la asignación de calificaciones y la retroalimentación.

Ambas plataformas y prácticamente cualquier otra, funcionan maravillosamente sobre Google Cloud.

Google Cloud es una plataforma de computación en la nube desarrollada por Google que ofrece una amplia gama de servicios para centros educativos, empresas y desarrolladores, incluido el alojamiento de aplicaciones y datos en la nube. La importancia de alojar Moodle en Google Cloud radica en varios beneficios que ofrece, tales como:

Escalabilidad Google Cloud permite escalar la capacidad del servidor Moodle en línea con la demanda, lo que significa que la plataforma puede manejar fácilmente picos de tráfico y usuarios sin interrupciones.

Confiabilidad Google Cloud ofrece una alta disponibilidad y un tiempo de actividad garantizado, lo que significa que los usuarios pueden acceder a Moodle en cualquier momento y en cualquier lugar.

Seguridad Google Cloud cuenta con medidas de seguridad avanzadas, incluido el cifrado de datos en reposo y en tránsito, lo que garantiza que la información de los usuarios esté protegida.

Ahorro de costes Alojar Moodle en Google Cloud puede reducir significativamente los costes operativos, ya que elimina la necesidad de invertir en hardware e infraestructura de servidor.

Existen maneras para conocer y vivir de primera mano los beneficios de alojar un moodle o workspace for education sobre la nube de Google Cloud. Se puede gozar de una demostración gratuita e incluso probar los beneficios de la solución por 30 días ingresando a Edvolution.

