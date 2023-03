Artesta ofrece pósters y láminas para pared

Una reconocida página dedicada al e-commerce de colecciones exclusivas de artistas que elaboran cuadros modernos, pósters y láminas para paredes de la casa, con arte abstracto, a blanco y negro, minimalistas o ilustraciones, y temáticas sobre botánica, fotografía, paisajes, mapas y ciudades, entre otros, es Artesta.

Con la compra de las obras, los usuarios tienen la posibilidad de elegirlas solo en papel, con enmarcados o en lienzos de tela, además de los soportes en diferentes colores para poderlos colgar de inmediato en casa.

Es importante destacar que para los pósters, la compañía usa el papel de mejor calidad con gramaje de 250 g/m²

Los diferentes formatos y estilos Artesta cuenta con la disponibilidad de pósters y láminas decorativas de 20x30 cm. Entre ellos, se destaca el Boredorm Art Print de Julia Hariri, con ilustraciones abstractas de dos personas aburridas. Para la decoración, los clientes pueden elegir los marcos de color negro, blanco, dorado, plateado, photo panel, canvas, dibond aluminio y metacrilato resistente, que haga juego con esta obra.

Por su parte, las piezas para la habitación son ofertadas generalmente en arte abstracto, con plantas, flores y siluetas, además de tener dimensiones estándar de 50 x 50 cm. Para el diseño de estas, Orara Studio sobresale con montañas en matices de azules y reflejos como espejo.

En esta misma línea, Cactus on pink and gray marble Wall, de amini54, se distingue por sus tonos rosas, categoría botánica, que combinan bien con textos y frases. La obra tiene una intensidad tal, que los tallos del cactus se perciben en realidad aumentada.

Por otro lado, los pósters y láminas de 20x30 tienen diferentes usos. Por ejemplo, el cuadro Baby Giraffe de Kathrin Pienaar, es uno de los más solicitados, pues se trata de una pintura para niños con un animal bebé mirando directamente hacia su objetivo. La misma autora presenta con diseños como Sloth BW de un oso perezoso colgado hacia abajo.

También, entre las colecciones, se encuentran los cuadros de textos sobre diferentes fondos. Un mensaje en especial llama la atención de los clientes para compartirlos en espacios como la sala: "Feelings are much like waves, we can't stop them from coming but we can choose which one to surf".

Cómo combinar los productos Artesta cuenta además con la opción de adquirir el Ideal Duo, una opción de compra de dos pósters y láminas que hacen match en el diseño de espacios. Es decir, obras combinadas con precios accesibles, como Frida y Dream Big, que tienen similitudes y contrastes de colores.

Asimismo, los dos cuadros de selección de siluetas, como Natureye y Tempation, que sobresalen por la interacción entre un rostro de impacto a blanco y negro, y una silueta con tonalidades azules.

En general, el portal tiene a disposición diversos medios de pago con promesa de entrega entre 2 y 3 días.