Tapizar asiento de la moto con estilo personalizado de la mano JM Fundas Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Tapizar el asiento de una moto es tan importante como el cuidado de las cubiertas, el funcionamiento del motor y la cantidad del combustible, ya que la comodidad del conductor es crucial para evitar molestias físicas durante sus trayectos, con estructuras adecuadas.

En ese sentido, JM Fundas cuenta con una extensa trayectoria en la elaboración de asientos y tapizados para motos de carretera como naked, trail, custom, scooter, turismo, etc., y para vehículos off road o de competencia, con todas las disposiciones técnicas para mejorar la posición ergonómica. La compañía realiza diseños personalizados con espuma de poliéster viscoelástica, con la modificación de rellenos, acabados e inclusión de telas de diferente uso dependiendo de las necesidades de los usuarios. Además, las opciones son adaptables a todas las marcas de motocicletas del mercado

Proceso de tapizado a elección JM Fundas cuenta con el servicio gratuito de recoger el asiento del cliente en su casa, para efectuar todos los cambios y solicitudes específicas, desde el material del relleno, hasta los colores y figuras. Cuando se finaliza el tapizado, la empresa devuelve el asiento en un plazo de 7 a 10 días, cumpliendo con todas las garantías de protección, seguridad y calidad.

El Pack Confort permite que el diseño sea personalizado, con opciones de respaldo lumbar para mayor bienestar y modificación del relleno para un acabado de espuma más confortable.

Asimismo, se pueden adaptar bandas, humps antideslizantes y tejidos impermeables al tapiz; rebajar o estrechar los asientos; realizar bordados o costuras en diamante; y añadir la gama de color deseada, dispuesta en el catálogo.

Todo esto, además de una mejor estética, permite que la conducción se lleve a cabo con una mejor postura y, por lo tanto, se reduzcan los riesgos asociados a la salud del conductor. Todos los trabajos son desarrollados a mano por un equipo profesional de extensa experiencia local en el tapizado de asientos para motos.

Una serie de marcas y referencias JM fundas cuenta con una oferta de asientos para las distintas marcas de motos off road, para carretera, pit bike, quad y atv, entre las que se destacan BMW, KTM, Susuki, Yamaha, AJP, Aprilia, Derbi, Honda, Kawasaki, etc.

Por ejemplo, las gamas classic, rider y expert para competencia, poseen diseños únicos de tapizado en el mercado. El modelo Premium Rider tiene el propósito de máximo agarre, incluso en condiciones climáticas complejas. Asimismo, tiene costuras reforzadas para aumentar su resistencia al desgaste. Los humps pueden incluirse en dos colores diferentes.

Por su parte, para las motos de carretera, hay distintas posibilidades para el tapiz. En particular, los asientos BMW F650 del año 2008 al 2012, tienen el Plack Confort para los cambios en fundas, soportes lumbares, rellenos con espumas cómodas, impermeabilización, doble costura, entre otros.

En general, la personalización del tapiz en el asiento, depende de las características de la moto, que pueden ser evaluadas por los técnicos de la empresa. Esta asesoría se puede prestar vía online, a través WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica.

