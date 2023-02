Iliad Solutions se asocia con Serquo para incorporar su solución de testing de cajeros automáticos Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 15:41 h (CET) Iliad Solutions Ltd, la empresa de pruebas de pagos líder a nivel mundial, ha anunciado una asociación estratégica con Serquo, integrando su solución estrella de pruebas de dispositivos y cajeros automáticos a la plataforma de testing t3 Iliad Solutions Ltd, la empresa de pruebas de pagos líder a nivel mundial, ha anunciado una asociación estratégica con Serquo, integrando su solución estrella de pruebas de dispositivos y cajeros automáticos a la plataforma de testing t3.

Inicialmente, las empresas trabajarán juntas ofreciendo esta nueva solución reforzada a todos los clientes, proporcionando así una solución integral. A medida que ambas empresas amplíen su alcance internacional, colaborarán en nuevas oportunidades.

Los productos y servicios de Iliad Solutions, utilizados por las principales instituciones financieras de todo el mundo, ayudan a minimizar el riesgo a la hora de desplegar una nueva tecnología de pagos, reducir los costes asociados a las pruebas y mejorar la velocidad de lanzamiento de nuevos sistemas.

t3: Portal, con su nueva funcionalidad ATM, orquesta y simplifica el proceso de pruebas y certificación de pagos. Se pueden aplicar controles sofisticados a los proyectos en todos los niveles, con datos disponibles en tiempo real a través de visualizaciones intuitivas del panel de control. Los clientes pueden hacer pruebas de transacciones con esquemas complejos de forma sencilla y eficaz: las pruebas están totalmente automatizadas y pueden ejecutarse a una velocidad de hasta 5.000 transacciones por segundo.

Serquo es una empresa internacional con más de 30 años de experiencia en soluciones tecnológicas, bancarias y de pago. La alta calidad de desarrollos y productos, así como la flexibilidad en el equipo, son algunas de las razones del éxito de Serquo.

Atmirage es un simulador de cajeros automáticos y otras máquinas de autoservicio. Además de desarrollar aplicaciones sin necesidad de un cajero físico/hardware, permite al usuario automatizar todas las pruebas, generando informes detallados.

Anthony Walton, CEO de Iliad Solutions, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Serquo, es una colaboración que beneficiará a ambas empresas y a nuestros respectivos clientes. La conexión con un simulador de cajeros, amplía de forma efectiva la capacidad de t3s de ofrecer soluciones completas y nos permite ser un proveedor integral de pruebas de pagos para nuestra cartera de instituciones financieras internacionales".

Walton añade: "Quienes obtengan la licencia de la plataforma de pruebas t3 mejorada podrán comercializar sus soluciones de pagos y transacciones digitales con mayor rapidez y eficacia gracias al alto nivel de automatización y configurabilidad que ofrece la plataforma t3".

Galia Gómez, CEO de Serquo, añadió: "Estamos encantados de asociarnos con Iliad. Sus soluciones de pruebas de pago son de máxima categoría, lo que las convierte en una opción perfecta para integrarse con nuestro simulador de cajeros automáticos y proponer una solución completa a clientes y prospects. Esta colaboración abrirá puertas en nuevos mercados para ambas partes".

Sobre las soluciones de Serquo

Serquo es una empresa de software y tecnología con 30 años de experiencia. Somos líderes en conectividad de dispositivos financieros, soluciones de pago y desarrollo web. Nuestra experiencia, carácter y valores nos convierten en una empresa líder en el desarrollo de software, comprometida con los principios de excelencia, innovación y calidad.

Productos de Serquo:

Atmirage: Atmirage es el simulador de cajeros automáticos que le permite automatizar las pruebas de sus aplicaciones de autoservicio sin necesidad de un cajero físico. Puede simular cualquier cajero automático, automatizar y optimizar las pruebas de su software de autoservicio. Con Atmirage el tiempo de desarrollo se reduce en un 50%.

Qarterback: Profesionaliza las pruebas de cajero automático obteniendo evidencias y registros de forma automática con Qarterback. La forma más sencilla y eficaz de realizar pruebas en cajeros automáticos. Cree, documente y ejecute pruebas en cajeros automáticos de forma fácil, rápida y eficaz.

Servicios de Serquo:

"En Serquo también contamos con 30 años de experiencia en desarrollo web y móvil. Entre nuestros servicios destacamos":

Moving to cloud

Evolución de aplicaciones Legacy

Inteligencia artificial y Big Data

