¿Por dónde empezar cuando se reforma una vivienda desde cero?, Lautoka Urbana Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 16:52 h (CET) Reformar una vivienda es un proyecto complejo y más si se quiere llevar a cabo desde cero, ya que este incluye una gran diversidad de procesos como, por ejemplo, la modificación y sustitución de materiales, instalaciones, etc.

Además, lo que buscan los propietarios que toman la decisión de iniciar una reforma es dar a cada área del hogar el máximo confort y adaptarlas a los gustos y necesidades personales o familiares. En consecuencia, este tipo de trabajo se debe dejar en manos de profesionales para asegurarse de que todo quede a la perfección. En el país, una de las empresas de referencia que destaca por ofrecer un servicio de calidad es Lautoka Urbana, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona.

Consejos para hacer un proyecto de reforma de vivienda desde cero Hacer una reforma desde cero es una decisión que se debe analizar muy bien. El primer paso que se debe dar es definir el proyecto, es decir, establecer qué es lo que se quiere hacer concretamente y cuáles son las áreas de la vivienda que se deseen modificar.

Una vez que la decisión esté tomada, se debe calcular la cantidad de dinero disponible y ser consciente de que, durante la ejecución de las obras, se pueden detectar problemas ocultos que impliquen más gasto de lo esperado.

Además, dependiendo del presupuesto, es necesario establecer prioridades. Lo más recomendable es iniciar la reforma con los dormitorios, después los baños, la cocina y, por último, la sala.

Por otro lado, para evitar que el presupuesto se eleve más de la cuenta, es imprescindible hacer una revisión meticulosa que permita hallar filtraciones, desperfectos estructurales o eléctricos, desgaste de instalaciones, entre otras cosas más.

Finalmente, es vital informarse sobre los requisitos legales para poder comenzar los trabajos y elegir muy bien todos los materiales a utilizar. No obstante, cabe destacar que la empresa de reforma contratada debe proporcionar todo el apoyo para que la reforma fluya de forma satisfactoria.

Reformar una vivienda de la mano de Lautoka Urbana Lautoka Urbana es una empresa de reformas con un amplio reconocimiento en el mercado por sus más de 15 años de trayectoria. Esta cuenta con un equipo de arquitectos e interioristas que ayudan a la clientela a darle forma a sus ideas.

Asimismo, la forma de trabajar de la compañía consiste en tomar inicialmente las medidas del inmueble a reformar para posteriormente elaborar un pre-proyecto, siempre teniendo en cuenta las solicitudes de los clientes. Además, preparan un diseño 3D que permite visualizar de manera realista el resultado final. Esto con el firme objetivo de que no haya sorpresas cuando la obra esté culminada.

Los interesados en llevar a cabo una reforma integral o de un área específica como el baño o la cocina pueden entrar en la web de Lautoka Urbana y solicitar un presupuesto.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.