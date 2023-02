Link Formación brinda recomendaciones para hacer un buen currículum Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 16:26 h (CET) El currículum es la carta de presentación de una persona que quiere optar a un puesto de trabajo. En él, se resume el conjunto de estudios, méritos y experiencias laborales desarrolladas a lo largo de la vida laboral y académica.

Al ser la primera impresión que se llevan las empresas sobre el candidato, este documento debe ser atractivo y debe destacar del resto de los competidores. No obstante, existen diferentes factores que pueden beneficiar o perjudicar la selección del perfil de cara a los reclutadores.

El centro de formación para profesionales, autónomos y personas desempleadas Link Formación en su blog dispone de varios artículos relacionados con tips para la búsqueda de empleo y la difusión del currículum en diferentes portales de empleo.

Recomendaciones para hacer un buen currículum En primer lugar, el equipo de profesionales de Link Formación destaca que la extensión del documento es muy importante. Una hoja es suficiente para recopilar la experiencia del candidato, por lo que es necesario ser breve y conciso.

Por otra parte, también es importante cuidar la presentación del CV, el texto debe ser legible, tener buena ortografía, estética y una fotografía de calidad, en la que pueda visualizarse claramente el rostro del candidato.

Otro de los consejos para hacer un buen currículum es incluir solo la información relevante para la oferta en cuestión. De este modo, es recomendable seleccionar las formaciones y las experiencias obtenidas que más se relacionen con el puesto que se quiere conseguir.

No limitarse solo al perfil profesional es otra de las recomendaciones. A los reclutadores les interesa saber los gustos del candidato, sus habilidades blandas y sus fortalezas personales para trabajar en equipo, por ejemplo. También añadir datos extracurriculares como aficiones o experiencias de voluntariados es un plus que puede sumar puntos a favor de un candidato.

Cómo destacar en procesos de reclutamiento En el momento de seleccionar a un nuevo empleado, los departamentos de recursos humanos apuestan por perfiles que tengan competencias profesionales actualizadas y que encajen lo mejor posible con los puestos de trabajo. Debido a esto, es importante que el candidato se mantenga continuamente en formación y mejore sus capacidades técnicas para no quedarse atrás frente a sus competidores.

Asimismo, Link Formación se ha consolidado como una de las principales firmas de formación y consultoría de formación profesional para el empleo en la Comunidad Valenciana, ya que ofrece una gran variedad de cursos gratuitos tanto para personas desempleadas como para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en sus puestos de trabajo.

Cada una de las formaciones tiene un alto nivel de valor, a través de esto buscan que las personas puedan destacar en cualquier escenario laboral e incluso, frente a un proceso de selección y reclutamiento obteniendo resultados favorables. Además, la firma asegura que el 35 % de los alumnos que se han apuntado a sus formaciones, han conseguido el objetivo de acceder a un puesto de trabajo.

