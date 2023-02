Rehabilitación de viviendas, de la mano de Sijiro Concept Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 16:13 h (CET) La rehabilitación de viviendas es una disciplina que sobrepasa el conjunto de técnicas e intervenciones que se realizan para recuperar un edificio, de tal manera que no se pierda su herencia histórica, pero consiguiendo su adaptación a los nuevos usos y necesidades que los tiempos cambiantes van marcando.

Para el equipo de Sijiro Concept, estos valores son la columna vertebral de todos los proyectos de rehabilitación arquitectónica.

Modernización teniendo en cuenta el valor histórico Entre otras de sus funciones, Sijiro Concept se encarga de la adecuación, legalización, reforma e interiorismo de edificaciones ya existentes, teniendo en cuenta sus nuevos usos y la modernización de todos sus espacios y estructuras.

Los profesionales especializados en rehabilitación y restauración que forman parte del equipo, están capacitados para reconocer el potencial de cualquier construcción, respetando los valores arquitectónicos e históricos de su infraestructura.

Para rehabilitar un edificio es necesario actualizarlo y adaptarlo no solo a las funciones que tendrá el edificio en el presente, sino también en las del futuro, con el fin de que no quede obsoleto en pocos años. Por esta razón, los encargados de la rehabilitación deben pensar en perspectiva, buscando que sus beneficios se mantengan en el tiempo.

En Sijiro Concept, todo el proceso se centra en encontrar un equilibrio entre las necesidades de los clientes en la actualidad, los cambios que surjan más adelante y aquellos elementos del pasado que se deban mantener. Por esta razón, sus técnicos trabajan unidos para rescatar lo mejor de cualquier vivienda, con el objetivo de que sus clientes se sientan tranquilos y satisfechos de habitar un hogar completamente renovado.

Rehabilitación de la mano de profesionales Sijiro Concept basa toda su estructura de trabajo en la interacción constante entre la arquitectura, la construcción, el arte y la artesanía local, estableciendo puentes de conexión entre estos intereses, los cuales se reflejan en las decisiones de diseño que toman todos sus profesionales.

Durante el desarrollo del proyecto, la compañía elabora un plan de control económico y técnico-constructivo, de tal manera que la obra se lleve a cabo bajo los parámetros determinados de tiempo y dinero pensados previamente.

Sijiro Concept apuesta por una construcción equilibrada y amable con el entorno, con la cual busca brindar soluciones a las distintas necesidades de cada cliente. Los interesados en comenzar la rehabilitación de su vivienda solo deben contactar con Sijiro Concept y dejar su proyecto de restauración en las manos de profesionales expertos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.