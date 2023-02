Cursosbecados.es lanza más de 10.000 becas para estudiar cursos de emprendimiento Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 13:57 h (CET) Desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2023, todos los residentes de España podrán postular al programa de becas disponibles que tiene cursosbecados.es, con el objetivo de entregar a los emprendedores un apoyo en conocimiento, herramientas y asesorías que le permitan lanzar su negocio de manera exitosa El emprendimiento como herramienta de éxito. En España, el emprendimiento alcanza una tasa de representación de 5,5% dentro de la industria, manteniéndose estable incluso después de la pandemia.

El concepto emprendimiento y sus variables derivadas son de los más buscados en google.es, y crece año a año manifestando el interés por ser emprendedor y crear nuevos negocios en el mercado.

Emprender no es fácil, sobre todo para personas que no tienen acceso a una educación de posgrado o de especialización de gran calidad. Por ello, existen variadas iniciativas desde distintas organizaciones que ofrecen apoyos económicos para aquellas personas que sólo les hace falta un apoyo académico específico para poder crear, diseñar e implementar un proyecto de negocio.

Es así como cursosbecados.es, a través de varios centros españoles de formación, han puesto a disposición de los residentes en España becas de hasta 100% de cobertura en cursos muy estratégicos que ayudarán a los emprendedores a cumplir sus sueños.

Cursos de emprendimiento

Los cursos que los interesados pueden postular están dirigidos a aquellas personas que quieran aprender a cómo realizar un exitoso plan de negocios sencillo y fácil de implementar, y en distintos sectores de negocios.

Los cursos que se pueden estudiar gratis son los siguientes:

Curso Herramientas efectivas para crear una Ecommerce. Si la intención es lanzar u optimizar una tienda virtual, este curso entrega todas las herramientas necesarias para ello.

Si la intención es lanzar u optimizar una tienda virtual, este curso entrega todas las herramientas necesarias para ello. Curso Técnicas de éxito Empresarial en el uso de redes sociales . Si lo que se busca es difundir un negocio de manera óptima para conseguir muchos potenciales clientes, este curso es el más práctico.

. Si lo que se busca es difundir un negocio de manera óptima para conseguir muchos potenciales clientes, este curso es el más práctico. Curso Habilidades de Liderazgo para Emprendedores . Si lo que se quiere es buscar la mejor manera de ser un líder en la empresa propia, este curso es la clave para ello.

. Si lo que se quiere es buscar la mejor manera de ser un líder en la empresa propia, este curso es la clave para ello. Curso Marketing de Negocios: Estrategias para posicionar un Marketplace . Si el interés es dedicarse a los negocios de intermediarios, y realizar una plataforma de marketplace optimizada, este curso ayudará a ello.

. Si el interés es dedicarse a los negocios de intermediarios, y realizar una plataforma de marketplace optimizada, este curso ayudará a ello. Curso Técnicas de Gestión Digital en Pymes . Si se quiere posicionar el negocio en cualquier plataforma virtual y utilizar herramientas de marketing para optimizar el posicionamiento, este curso es la respuesta.

. Si se quiere posicionar el negocio en cualquier plataforma virtual y utilizar herramientas de marketing para optimizar el posicionamiento, este curso es la respuesta. Curso de Excel Básico para Negocios en Internet. Si lo que se busca es ordenar el negocio y utilizar simples herramientas como excel, este sencillo curso apoya una labor que muchas veces es la causante de pérdidas importantes de información. Siempre existe un apoyo para aquellos denominados emprendedores, pero también para aquellos que todavía no lo son, estas oportunidades son perfectas para que se de ese primer paso y construir un futuro más sólido.

Las personas interesadas pueden postular directamente en el siguiente enlace: https://madrid.cursosbecados.es/emprendedores

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.