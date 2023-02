Los perfiles y sectores más demandados en España, según Adecco Staffing Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 12:34 h (CET) Según la última Encuesta de Población Activa, en el país la tasa de paro se sitúa en un 12,9%. Y aunque pueda parecer paradójico, el 53% (+18,3 p.p. interanuales) de los directores/as de recursos humanos del país reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía ya que escasean ciertos perfiles cualificados y, además, consideran este como el principal problema al que su empresa ha de hacer frente en los próximos meses Según la última Encuesta de Población Activa, en el país la tasa de paro se sitúa en un 12,9% y de nuevo se ha vuelto a superar la cifra de los 3 millones de parados.

Sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, el 53% de los directores/as de recursos humanos del país (+18,3 p.p. interanuales)[1] reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía ya que escasean ciertos perfiles cualificados en el mercado laboral que son muy demandados y, además, consideran este como el principal problema al que su empresa ha de hacer frente en los próximos meses, por encima incluso del estado general de la economía.

El pasado 2022 fue un año de crecimiento generalizado del empleo -tras las dificultades de 2020 y 2021- pero los datos del último trimestre del año ya evidencian un aumento mucho más lento de la creación de puestos de trabajo a nivel general. ¿Producirá esto un nuevo ajuste entre la oferta y la demanda de perfiles en el mercado de trabajo?

Lo cierto es que aun así hay sectores donde la falta de profesionales cualificados (por razones formativas, de fuga de talento a otros países, por la poca atracción hacia ciertos sectores con condiciones de trabajo más duras, por la falta de relevo generacional, etc.) viene siendo una tónica del mercado laboral desde hace años.

En este contexto, Adecco Staffing, la división del Grupo Adecco que ofrece soluciones de trabajo temporal, selección directa, RPO, estructuras onsite, formación y consultoría de RRHH, quiere mostrar qué sectores de actividad están buscando candidatos de forma más intensa en cada autonomía y lo presenta en su Informe Adecco sobre Perfiles más demandados.

Si bien cada autonomía tiene sus peculiaridades, hay ciertos perfiles que se están viendo más afectados por esta escasez a nivel general en todo el país. Es el caso de los/as profesionales del ámbito IT (que llevan años siendo los puestos más difíciles de cubrir y cuya demanda crece de forma exponencial sin poder formar al suficiente personal que sale de universidades, centros de FP y similares para cubrir esa alta demanda); del personal sanitario (si bien siempre han sido profesionales muy buscados, desde el estallido de la crisis sanitaria son más demandados que nunca a cualquier nivel: auxiliares, DUES, médicos/as, técnicos/as de laboratorio en la parte de Lifescience…); y de los perfiles técnicos y/o con titulación de FP asociados al desarrollo de la Industria como electromecánicos/as, carretilleros/as, soldadores/as, oficios, operarios/as para el sector de la alimentación, técnicos/as de calidad y de mantenimiento.

Pero también sucede esta escasez al buscar perfiles cualificados asociados al desarrollo de los Servicios como es el caso de comerciales y administrativos/as con idiomas, teleoperadores/as, y personal de hostelería (los últimos dos años ha podido apreciarse con más intensidad que nunca la falta de personal cualificado para cubrir la alta demanda de puestos que la reactivación de la actividad turística y hostelera tras la crisis sanitaria trajo asociada); y también, en general, es el caso de los ingenieros/as.

De hecho, muchos de todos estos perfiles gozan de lo que técnicamente se denomina pleno empleo o paro cero.

Tras esta carencia existen varios motivos que explican la situación y que tienen diferente origen y ámbito de actuación. Por ejemplo, la escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos (la Formación Profesional tiene una alta demanda especialmente dentro del sector industrial, muy por encima de la oferta existente, por ejemplo, y desde hace varios años es más solicitada en las ofertas de empleo que las titulaciones universitarias pero sigue teniendo menor tasa de matriculación de alumnos), el dominio de idiomas -cada vez más se solicita el conocimiento de una tercera lengua-, o la aplicación de las políticas activas de empleo (inversión en formación para el empleo, la escasa colaboración público-privada, errores en el diagnóstico de profesiones y sectores diana, falta de orientación y promoción de la búsqueda activa de empleo, etc.).

También se puede destacar la búsqueda de candidatos muy especializados, los turnos cambiantes para determinados puestos, los salarios poco competitivos en algunas regiones y para posiciones concretas y la falta de relevo generacional en algunos sectores menos atractivos para los jóvenes (por salarios bajos, penosidad, condiciones, etc.). Todo ello está provocando esta escasez de talento que en algunas autonomías ya es crítica.

En este contexto, para todas aquellas personas que están planteándose su futuro laboral, así como para aquellas en situación de desempleo que quieren reorientar su carrera profesional, en este informe encontrarán aquellos perfiles que las empresas necesitan incorporar, la mayoría de los cuales gozan de pleno empleo o tienen un índice de inserción laboral muy elevado. Son los perfiles que más están demandando las empresas en estos momentos de manera más urgente y con mayor volumen de demanda.

Qué busca cada autonomía

Como ya se ha mencionado al inicio del informe, existen profesiones que gozan de una alta demanda en la mayoría de comunidades autónomas del país como los profesionales del sector tecnológico, electromecánicos/as, personas formadas en oficios (desde soldadores/as a electricistas y mecánicos/as), técnicos/as de mantenimiento, técnicos/as de calidad, personal de hostelería, operarios/as especializados (industriales, agrarios) o administrativos/as, dependientes/as y agentes telefónicos.

Sin embargo, existen autonomías con características propias en la demanda y contratación que las diferencian del resto:

Es el caso de Galicia, donde uno de los perfiles más demandados es el de calderero/a, por la importancia del sector naval y del metal, aunque la fuerte presencia del sector industrial en la región también hace que se busquen electricistas, mecánicos/as, soldadores/as TIG (un perfil muy específico y con grandes dificultades para ser encontrado en el mercado laboral), pulidores/as, pintores/as industriales, operarios/as de mecanizado, operarios/as de almacén con carretilla y puente grúa, carpinteros/as de madera y operarios/as de metacrilato.

También es el caso de Cataluña, donde los perfiles de Recursos Humanos y los digitales de Marketing se buscan con más interés que en otras zonas, aunque no son los únicos ya que la región tiene una alta demanda de perfiles office, así como de hostelería, industriales o para el sector agrario.

Igual sucede en Aragón donde existe una alta demanda de operarios/as tanto industriales como agrarios y de perfiles técnicos para la construcción, sector donde es muy complicado encontrar personal formado.

El sector constructor también tiene dificultades para encontrar personal en Extremadura, desde albañiles a delineantes pasando por cualquier oficio del sector. Aunque en la comunidad no es el único sector donde escasean perfiles. También faltan operarios/as especializados para la industria agroalimentaria o comerciales en general.

Lo mismo sucede con Canarias con el personal de handling del sector aeroportuario o los conductores/as, que son unas de las profesiones estrella (más allá de los perfiles del sector hostelero que por supuesto son los más buscados en el archipiélago).

Mientras, en la Comunidad Valenciana despunta la demanda de perfiles tecnológicos, sobre todo aquellos especializados en la digitalización de procesos, técnicos de calidad o especialistas en seguridad e higiene.

Perfiles TIC se demandan también en Andalucía, al igual que operarios/as para el sector agroalimentario y, sobre todo de cara a los próximos meses, profesionales de la hostelería y el turismo, uno de los motores económicos de la región. Desde la llegada de la Semana Santa y hasta que finalice la campaña de verano, serán los perfiles más buscados.

En Baleares se buscan especialistas en customer y guest experience, debido a la importancia destacada del turismo en el archipiélago, pero también figuras más tradicionales como camareros/as y cocineros/as. La banca y la distribución también requieren trabajadores con asiduidad.

En la Comunidad de Madrid sobresalen los perfiles de banca y seguros, así como el personal sanitario y tecnológico casi a cualquier nivel en ambos casos. Pero también se buscan perfiles industriales, para la movilidad urbana, para el sector aeroportuario y para todo lo que tenga que ver con el personal de oficina.

En La Rioja los perfiles técnicos (mecánicos, mecatrónica, electrónica, electricidad, soldadores/as…) son de los más solicitados por la importancia del sector industrial, pero los profesionales tecnológicos no se quedan atrás: programadores/as, expertos/as en redes, expertos/as en Big Data, perfiles de ciberseguridad, desarrolladores/as web, perfiles para soporte de sistemas…

En Asturias los teleoperadores/as y titulados/as universitarios para centros de servicios compartidos son muy buscados a lo largo del año debido a la creciente presencia en el Principado tanto de call centers como de empresas multinacionales que necesitan de esos centros de servicios compartidos.

En Castilla y León faltan ayudantes de laboratorio y administrativos/as, sin dejar de lado perfiles industriales como técnicos/as de mantenimiento, mozos/as de almacén, operarios/as especializados y soldadores/as o personal para hostelería además de teleoperadores/as de venta.

Por su parte en Cantabria los operarios/as para la industria alimentaria (sobre todo empresas lácteas y de pescado) son muy solicitados ya que la alimentación es un área clave en la industria de la región.

Igual sucede en Castilla-La Mancha especialmente para la industria cárnica. Además, en la autonomía se buscan operarios/as agrarios e industriales, electromecánicos/as, soldadores/as, dependientes/as, mozos/as de almacén y camareros/as.

Navarra busca perfiles para el sector energético y la automoción, sobre todo, operarios/as especializados en cada una de las industrias. También necesita trabajadores para el sector logístico y para la industria alimentaria.

Una larga lista de profesionales vinculados/as al sector agrario es lo que demanda, entre otros perfiles industriales y de servicios, la Región de Murcia: recolectores/as, polinizadores/as, trial managers para centros de investigación y/o casas de semillas, ingenieros/as agrícolas comerciales… también perfiles para la hostelería y operadores/as de planta química, entre otros.

Y en el País Vasco destaca la búsqueda de perfiles industriales para el sector ferroviario, el metalúrgico y el naval, entre otros, así como los perfiles tecnológicos. Además, cuenta con una gran demandad de perfiles administrativos con idiomas para casi cualquier departamento e industria.

