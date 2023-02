Amine Saoudi Hassani y el mercado de las finanzas sostenibles en 2023 Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 11:13 h (CET) Recientemente, la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) ha publicado las métricas del mercado de bonos sostenibles de 2022 y los impulsores fundamentales de las finanzas sostenibles para 2023. Según los datos publicados, la emisión de bonos sostenibles, sociales, verdes y vinculados a la sostenibilidad y a la transición (GSS+) ha totalizado 863,4 miles de millones de dólares durante el año pasado, logrando mantener su participación de mercado con un 56% del mercado total de GSS+ A continuación, Amine Saoudi Hassani explica de qué se tratan las finanzas sostenibles y las tendencias para el 2023.

El nuevo enfoque de finanzas sostenibles, por Amine Saoudi Hassani

Explica Amine Saoudi Hassani que "las finanzas sostenibles pueden ser pensadas como un enfoque en el que las instituciones financieras y los inversores integran consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza en sus decisiones de financiación e inversión. En este sentido, se trata de inversiones que ya no buscan únicamente maximizar el rendimiento financiero, sino que también toman en cuenta los impactos a largo plazo que pueda haber en la sociedad, en el ambiente y en la gobernanza corporativa (ESG)".

Teniendo esto en cuenta, puede afirmarse que el objetivo fundamental de este tipo de finanzas es el de construir un futuro más sostenible y justo, sin perder de vista el rendimiento financiero. Por ello, añade Amine Saoudi Hassani, "a lo que se apunta es a promover la inversión de empresas y proyectos que tengan prácticas sostenibles y que realicen evaluaciones de los impactos ESG en sus inversiones".

El panorama para las finanzas sostenibles en 2023

Tomando lo anterior, sostiene Amine Saoudi Hassani que "las finanzas sostenibles son un concepto que continuará creciendo a lo largo de los próximos años". Para 2023, se prevén las siguientes tendencias:

Más rigor de mercado

Se prevé una ampliación de Esquemas de Normas y Certificaciones de SLB de CBI. Esto, explica Amine Saoudi Hassani, implicará un mayor rigor en el mercado, permitiendo que los potenciales inversionistas identifiquen aquellos SLBs que cumplen con las mejores prácticas bajo un estándar de reconocimiento internacional.

Inversiones en resiliencia

Bajo definiciones y reglas claras, se considera que podrían ampliarse las inversiones verdes incluyendo aquellas que generan resiliencia. Se trata de una expansión que puede incluir a inversiones que aborden la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas al cambio climático.

Punto de inflexión de cara a la transición

Afirma Amine Saoudi Hassani que "uno de los aspectos más importantes para 2023 en relación a las finanzas sostenibles tiene que ver con que se espera que este año represente un punto de inflexión de cara a la transición. Es decir, un momento necesario para poder avanzar con determinados sectores que han sido particularmente difíciles hasta ahora y lograr, así, un alineamiento de la industria pesada con los esfuerzos globales para llegar al cero neto de emisiones contaminantes".

Apoyo a la industria verde

Otra de las tendencias para este año, de acuerdo al especialista, tiene que ver con un crecimiento en el apoyo de los Estados nacionales a la industria verde. "Esto se observa especialmente entre los formadores de políticas globales, entendiendo que las consideraciones climáticas, hoy, deben ocupar un lugar cada vez más central en las recuperaciones posteriores a la pandemia del coronavirus y el contexto inflacionario generador de inestabilidad".

Emisión soberana

Finalmente, añade Amine Saoudi Hassani que otra de las perspectivas para 2023 en relación a las finanzas sostenibles tiene que ver con la emisión soberana. "Ya hacia finales de 2022 CBI registró bonos GSS+ de parte de 43 soberanos con volúmenes combinados que alcanzaron los 323,7 miles de millones de dólares. Se espera que esto continúe a lo largo de 2023, especialmente a raíz de la entrada de India e Israel al mercado con bonos verdes"

