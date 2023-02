Marcas como Boutijour y Medik8 hablan de la Vitamina P, ese ingrediente que se deseará tener en todos los cosméticos Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 09:33 h (CET) Este flavonoide se incluye en muchos productos ya que logra aportar grandes beneficios a la piel Cuando se estudia a vista de pájaro un cosmético, determinados ingredientes se suelen destacar en él, ya sea porque el producto posee una mayor concentración de ellos o porque, a título comercial, interesa destacarlos de cara a subrayar sus beneficios fundamentales. Así, se queda claro qué sueros llevan ácido hialurónico para hidratar, qué cremas incluyen retinol con claro efecto antiedad o qué otros formatos se enriquecen con vitamina C para unificar el tono y aportar luminosidad. Sin embargo, las listas de ingredientes, también conocidas como INCIs, suelen ser extensas e ir mucho más allá de estos activos destacados. Si se leen en detalle, se podrá identificar que muchos productos incluyen un ingrediente que suele aparecer como HESPERIDIN, referido a lo que los gurús cosméticos llaman Vitamina P y al humano común le sonará más como hesperidina.

Hablando de flavonoides…

¿Por qué hablar de flavonoides si se estaba con el tema de la hesperidina? Porque es un ingrediente que entra dentro de esta categoría. "Los flavonoides forman un grupo de fitonutrientes o químicos vegetales que están presentes en muchas frutas, verduras y especias. Cabe destacar de ellos su gran capacidad antioxidante, poder antiinflamatorio y refuerzo del sistema inmunológico del organismo", explica Raquel González, cosmetóloga y biotecnóloga, directora de formación de Perricone MD.



Entrando ya en los beneficios específicos de la hesperidina, a la cual también se la conoce como vitamina P, sobresale cómo "ayuda a mejorar la circulación sanguínea de la piel. Aunque está presente en todo tipo de cosméticos, se suele añadir en los tratamientos de contorno de ojos por su capacidad para aliviar la zona de la ojera optimizando el flujo sanguíneo, ofreciendo un claro efecto descongestivo que deja la mirada despierta", suma Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Pero no todo queda ahí, puesto que "la hesperidina también combate eficazmente la hiperpigmentación. Las manchas surgen porque los pigmentos de melanina de la piel se forman en unas células conocidas como melanocitos cuando la piel se siente atacada, ya sea por estrés, productos fotosensibilizantes o por la mera exposición al sol. Esa melanina se transporta a las células de la piel para convertirse en pigmento visible en la superficie de la piel. La hesperidina hace que las partículas de melanina se agrupen, lo que dificulta su transporte. Esto ayuda a frenar la hiperpigmentación, permitiendo tener la piel más uniforme", argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Productos con Hesperidina que probar ya

Puesto que se suele incluir en los contornos de ojos, era imprescindible que se hablara de uno de los mejores, r-Retinoate Day & Night Eye Serum de Medik8. Se trata de un suero para tratar los signos de fatiga y edad de la mirada. Cuenta con una molécula revolucionaria conocida como retinyl retinoato, ocho veces más potente que el retinol tradicional. También añade cafeína para reducir el aspecto de las bolsas, ácido hialurónico de múltiple peso molecular ultra hidratante, glicerina humectante y, cómo no, hesperidina. 129€ en Medik8.es

Pero no solo de contornos de ojos va la cosa, ya que la hesperidina forma parte de muchas otras formulaciones antiedad, como es Neuropeptide Night Cream de Perricone MD, donde la vitamina P juega un papel fundamental para tratar la hiperpigmentación de las pieles más maduras. A ella se suman los neuropéptidos, poderosos bloques de construcción similares a las proteínas que ofrecen un antídoto ultra visible contra las arrugas, la flacidez y el tono apagado. Esta rica crema de noche se completa con DMAE reafirmante. 204,99€ en Perriconemd.es

La vitamina P también forma parte de Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour, un suero que sigue las máximas de la K-Beauty más elevada. En su interior se encuentran extractos botánicos, por ejemplo, como la flor de loto de nieve, ideal para hidratar la piel, proteger y mejorar su función barrera. Está especialmente formulado para mejorar eficazmente la condición general de la piel, de ahí que incluya el ingrediente protagonista, la hesperidina, además de la flor de camelia -fuente de vitamina C- o el aceite de cártamo para retener la humedad. 69€ en Purenichelab.com

