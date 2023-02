Las ventajas del servicio Burofax One, por CartaSinSobre Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) El envío de burofax online adquiere cada vez más demanda para optimizar procesos y trámites al interior de las instituciones y organizaciones, o entre personas naturales y una empresa o el gobierno. No obstante, saber en qué casos resultan necesarios este tipo de servicios es clave.

Por este motivo, CartaSinSobre aporta una serie de aclaraciones, indicaciones de pasos a seguir y ventajas del servicio Burofax One, uno de los pocos que funciona de manera online y conserva su plena validez legal.

El servicio de Burofax One: los beneficios Si bien el avance de la tecnología digital ha abierto múltiples canales de comunicación a través de los cuales las personas y organizaciones se desenvuelven, hay ciertos asuntos que, por su nivel de importancia y ser de carácter oficial, deben contar con ciertas garantías para que no desemboquen en problemas de tipo legal o incluso jurídico.

Dentro de los documentos que deben manejarse a través de burofax, se encuentran los contratos, préstamos, comunicaciones corporativas, pólizas, avisos de deudas o de falta de pagos, convocatorias a eventos especiales y gestiones de incidentes.

Dentro de las ventajas que ofrece el servicio de Burofax One se encuentran el hecho de que permite ahorrar costes relacionados con materiales como el papel, agilizar los trámites y tiempos de espera, permitir un seguimiento del avance del proceso, la posibilidad de envíos a todas las zonas dentro del territorio español (incluyendo sus islas) y al resto del mundo desde cualquier dispositivo digital, el ahorro en materia de tiempo y gastos que supone no tener que realizar un desplazamiento a una oficina en la que puede haber filas, y, aun con todo esto, conservar la validez legal que puede ayudar a blindar a una persona u organización en caso de disputas o procedimientos legales.

Pasos sencillos para el envío online en Burofax One Para acceder a este servicio, el usuario de CartaSinSobre solo debe acceder a la sección respectiva en la página web de esta empresa, hacer clic en el botón Enviar Burofax, rellenar el formulario de datos, dirección del remitente y del destinatario; adjuntar el contenido del burofax en formato PDF o imagen, registrarse o iniciar sesión de manera gratuita en la plataforma, comprobar la vista previa, firmar digitalmente el documento (la firma electrónica de CartaSinSobre es una de las únicas cualificadas y debe ser previamente activada) y dar el clic final para realizar el envío. Tras estos pasos, llegará al correo electrónico del remitente la confirmación tanto de que el envío fue realizado como de que este llegó a su destino y desde el área reservada el usuario del servicio obtiene el acuse de recibo y la certificación de contenido, documentos que sirven como prueba ante tribunales de que se realizó una notificación en caso de un posible juicio.

Se trata de un listado de pasos sobre los que se puede avanzar de manera rápida y sin necesidad de apoyos técnicos, haciendo del servicio de Burofax One de CartaSinSobre una solución sencilla, ágil y confiable en el mercado español.

