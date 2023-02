Energía de fusión limpia, verde y segura como complemento a las renovables Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 09:21 h (CET) Gauss Fusion es una empresa de tecnología verde fundada por varias compañías de Alemania, Francia, Italia y España, entre ellas IDOM, con amplia experiencia en tecnología de fusión. En febrero de 2023, completó una financiación inicial con 8 millones de euros en capital semilla, hacia una fuente de energía limpia y segura que complemente las energías renovables Gauss Fusion tiene como objetivo poner en funcionamiento la primera central de energía de fusión (eléctrica) europea de un gigavatio para 2045, en colaboración con institutos de investigación europeos de renombre, como el Max Planck de Física del Plasma y el de Tecnología de Karlsruhe. Actualmente, la energía de fusión se desarrolla en el marco de proyectos internacionales a gran escala financiados por el Estado. Gauss Fusion ofrece una contribución nueva a este proceso, en estrecha "asociación público-privada" con instituciones nacionales y europeas. "El desafío de nuestro tiempo es desarrollar fuentes de energía limpias y seguras para una sociedad moderna de 'cero emisiones netas' y la totalidad del suministro de energía no puede cubrirse solo con las renovables; es necesaria una fuente complementaria, que suministre la carga base de manera limpia, segura, fiable y eficiente, favoreciendo la producción continua de hidrógeno verde".

Bajo el lema Fusion with Integrity, Gauss persigue el objetivo de proporcionar energía verde a través de la fusión magnética. El Dr. Frank Laukien, presidente del Consejo Asesor, es consciente de ello: "Es un objetivo que podemos lograr, no solo gracias a nuestra tecnología sólidamente investigada, sino también a través de la colaboración público-privada. Esperamos que surjan sinergias de nuestra estructura organizativa industrial y de la cooperación con excelentes científicos e institutos con experiencia en fusión magnética y física del plasma".

Esta idea también ha convencido a Luis Rodríguez, presidente de IDOM y otro de los socios fundadores de Gauss: "Aunque el control de la fusión nuclear para la producción de energía se ha mostrado elusiva durante los últimos 70 años, nuestra participación en recientes proyectos en la búsqueda de este ‘santo grial’, en particular a través de ITER y F4E, nos ha hecho ver que el objetivo está al alcance de una generación. Nuestra voluntad es cooperar en estos fascinantes proyectos y, simultáneamente, apoyar nuevas iniciativas como Gauss Fusion, que se postulan para ser el relevo industrial-público a este gran esfuerzo de las últimas décadas, con la idea de introducir la tecnología de fusión en el sistema de fuentes de energía comerciales".

Relevancia en el discurso político

En diciembre de 2022 los científicos estadounidenses lograron un avance histórico en la fusión, al producirse por primera vez en la historia más energía de la que se consumió fusionando isótopos de hidrógeno. Gauss Fusion trabajará en una primera fase de investigación sobre los conceptos necesarios en materia de industrialización, mantenimiento y seguridad, para desarrollar el prototipo comercial de una central de energía de fusión de un gigavatio en una segunda fase. En palabras de Frank Laukien: "Muchos responsables políticos hayan reconocido las oportunidades que ofrece la energía de fusión, como vimos en la reciente declaración conjunta del canciller Olaf Scholz y el presidente Emmanuel Macron, con motivo del 60 aniversario del Tratado del Elíseo".

Socios estratégicos en la tecnología de fusión: Alcen (Francia), ASG Superconductors (Italia), Bruker EAS (Alemania), IDOM (España) y RI Research Instruments (Alemania).

Gauss Fusion: líder europeo en construcción de centrales eléctricas de fusión

