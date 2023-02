¿Cómo conseguir más llamadas de venta por internet en los próximos 30 días? Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Actualmente, los leads (potenciales clientes) son fundamentales para las empresas que ofrecen servicios.

En este sentido, Avivvo es una agencia de publicidad online especializada en resolver dicho problema de una forma efectiva.

Chema Espejo, fundador de Avivvo, responde en esta entrevista una serie de preguntas que resuelven muchas dudas sobre los leads y su papel actualmente, además de dar ideas de cómo captar llamadas de venta en los próximos 30 días.

¿Qué es un lead y cómo es posible captarlo?

Es como se conoce habitualmente a un "cliente potencial", es decir, normalmente es una persona que deja sus datos porque está interesado en tu servicio o producto. Es importante captarlo porque todas las empresas necesitan estos potenciales clientes con los que hablar y cerrar acuerdos de servicio.

¿El proceso de captación es automático? ¿Con qué herramientas?

Normalmente, es automático y bastante simple. Publicidad a una página dónde la persona deja sus datos y automáticamente le llega un comprobante de que ha completado el formulario. En el mercado hay todo tipo de herramientas, aunque las más efectivas son Google Ads o Meta Ads.

¿En Avivvo han desarrollado un método para generar más ventas en solo 30 días? ¿En qué consiste?

Sí, desde hace 10 años, aunque antes con otras marcas. El proceso de trabajo consiste en varios pasos. Primero, el análisis. Es un trabajo de profundizar en cómo se encuentra el negocio en todos los aspectos desde la captación de leads hasta el estado de la web, métricas, etc. Después, el desarrollo. Cuándo nos ponemos a generar las estrategias de marketing para captar potenciales clientes, a partir de todo el trabajo previo desarrollado antes. Por último, la solución. Hacer mejoras en las estrategias y solucionar los problemas que surjan para conseguir el mayor número de clientes potenciales al precio más bajo.

¿Tenéis clientes que ya se han beneficiado de este sistema? ¿Nos podrías contar algún caso de éxito?

Tenemos muchos clientes que van desde asesoría financiera hasta escuela de pilotos. Por ejemplo con Finanfox llevamos colaborando desde hace dos años y, desde el primer momento, aplicamos dicha metodología para engordar el número de clientes potenciales (leads) que le llegan todos los meses.

¿Os especializáis en algún sector en particular o los servicios que brindan son útiles para empresas de distintos ámbitos?

Estamos especializados en empresas que ofrecen servicios y necesitan los contactos de potenciales clientes con los que hablar por teléfono o hacerles una visita. Además de que solemos colaborar con empresas con un tamaño medio de 1 a 10 empleados, que ya tiene un trabajo previo de marketing y que necesitan escalar o desencallar sus problemas con la captación de nuevos clientes.

Según se informa en la página web de Avivvo, has gestionado presupuestos de marketing de más de un millón de euros. ¿Cuánto necesita invertir una empresa para comenzar a vender más? ¿Cuáles son los parámetros de retorno de la inversión?

Depende mucho del ticket medio del cliente. Pero imagínate que tenemos un cliente con un servicio que cuesta 2.000 euros. Si invertimos 1.000 euros en publicidad, que luego nos da 25 reuniones con potenciales clientes, de las cuales convierten el 20 %, hablamos de 4 clientes nuevos. Aunque, si me dijeras una recomendación, el mínimo serían 500 euros.

Avivvo es partner de Google, que a su vez es una de las empresas más importantes del mundo. ¿Qué significa esto?

Lo que significa es que Google avala lo que decimos, es decir, ellos nos auditan todos los años para que demostremos nuestros conocimientos y además debemos gestionar un mínimo de presupuesto mensual para mantener esa insignia. Ahora mismo, estamos en el proceso de ser partners de Bing, el otro buscador más usado.

Por último, ¿lo más importante, hoy en día, para una empresa es conocer al detalle a sus clientes?

Conocer sus necesidades, resolverlas y hacer un buen servicio. Eso sumado a un buen trabajo de marketing es a prueba de crisis financieras.

