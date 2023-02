La importancia de los títulos oficiales de inglés según The Bridge Academia de Inglés Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 07:53 h (CET) Academia de Inglés The Bridge explica por qué son importantes los certificados oficiales de inglés, qué ventajas aporta poseer estos títulos y claves para aprobar los exámenes oficiales de inglés Los exámenes oficiales de inglés son pruebas estandarizadas que evalúan el nivel de habilidad en inglés de un individuo. Estos exámenes son reconocidos a nivel mundial y están diseñados para evaluar habilidades lingüísticas en áreas como la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita y la gramática y el vocabulario.

Los certificados oficiales de inglés son muy útiles para las personas que quieren demostrar su nivel de habilidad en inglés con fines académicos, profesionales. Las instituciones académicas y los empleadores a menudo requieren que los estudiantes y los solicitantes de empleo demuestren un nivel de habilidad en inglés determinado para una admisión o un puesto de trabajo.

Además, los títulos oficiales de inglés también pueden ser necesarios para los individuos que deseen emigrar a un país de habla inglesa. Muchos países tienen requisitos de habilidad lingüística en inglés para otorgar visas de trabajo o de estudio, y los exámenes oficiales de inglés son una forma común de demostrar este nivel de habilidad.

Exámenes oficiales de inglés más conocidos

Existen varios exámenes oficiales de inglés reconocidos a nivel internacional, algunos de los más conocidos son:

Cambridge

Los exámenes de Cambridge, también conocidos como Cambridge English Qualifications, son una serie de exámenes de inglés administrados por la Universidad de Cambridge. Hay varios exámenes disponibles, cada uno con su propio nivel de dificultad, y se centran en las habilidades del idioma inglés, incluyendo la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral. Los exámenes más populares son:

Cambridge Preliminary English Test (PET)

(PET) Cambridge First Certificate in English (FCE)

(FCE) Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

(CAE) Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) TOEFL

El Test of English as a Foreign Language (TOEFL) es un examen administrado por la organización Educational Testing Service (ETS). Se utiliza principalmente para evaluar el nivel de inglés de los estudiantes que desean estudiar en universidades de habla inglesa en todo el mundo. El examen se centra en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y escritura.

APTIS

El Assessment of Performance in Teaching English (APTIS) es un examen de inglés administrado por el British Council. Se enfoca en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y escritura, y se utiliza para evaluar la habilidad en inglés de los estudiantes y profesionales en el ámbito académico y laboral.

Cada examen tiene su propio formato, nivel de dificultad y se enfoca en habilidades específicas del idioma. Es importante investigar cuidadosamente cuál de estos exámenes es el adecuado para las necesidades y objetivos específicos del estudiante antes de realizarlo. La Academia de Inglés The Bridge ofrece asesoría experta y gratuita para aconsejar a los alumnos sobre el tipo de curso que deben hacer y el número de horas que necesitarán dependiendo de sus metas.

¿Por qué es tan importante obtener un certificado oficial de inglés?

Obtener un certificado oficial de inglés es esencial para aquellas personas que buscan avanzar en su educación y carrera profesional. El inglés es uno de los idiomas más importantes en el mundo, por lo que poseer un certificado de habilidad en este idioma puede aumentar significativamente las oportunidades de educación y empleo.

Además, un certificado oficial de inglés puede demostrar a los empleadores y educadores que un individuo tiene las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente en el idioma, lo que puede mejorar sus perspectivas laborales y de crecimiento profesional.

Por otro lado, obtener un certificado oficial de inglés puede ayudar a los estudiantes a acceder a universidades y programas educativos de habla inglesa, lo que puede ampliar sus opciones educativas y mejorar su calidad de vida.

Beneficios de poseer un título oficial de inglés

Los beneficios de poseer un título oficial de inglés son muchos. Algunos de los más importantes, tal y como apunta Alejandra, CEO The Bridge; son:

Acceso a mejores oportunidades educativas: Al poseer un título oficial de inglés, los estudiantes pueden acceder a universidades y programas educativos de habla inglesa en todo el mundo, lo que les ofrece una amplia gama de opciones educativas. Mejora en las perspectivas de empleo: Muchas empresas requieren que los candidatos tengan habilidades en inglés, ya que es el idioma de los negocios internacionales. Poseer un título oficial de inglés demuestra que el individuo tiene habilidades sólidas en el idioma y puede aumentar sus posibilidades de obtener un trabajo en un entorno global. Mejora en la comunicación global: El inglés es un idioma internacional ampliamente utilizado en todo el mundo. Al poseer un título oficial de inglés, se puede comunicar de manera más efectiva con personas de diferentes países y culturas. Ampliación de la red de contactos: Al hablar inglés, se puede interactuar con personas de diferentes partes del mundo, lo que aumenta la posibilidad de establecer relaciones personales y profesionales valiosas. Oportunidades de viaje: El inglés es un idioma muy común en el mundo del turismo, por lo que al poseer un título oficial de inglés, se puede viajar a diferentes lugares del mundo y comunicarse con la gente local. Claves para aprobar un examen oficial de inglés a la primera

Aprobar un examen oficial de inglés puede ser un gran desafío, pero hay algunas claves que pueden ayudar a aumentar las posibilidades de éxito.

Es importante estar familiarizado con el formato y el contenido del examen y tener un nivel de habilidad apropiado para el nivel del examen. Esto se puede lograr a través de la práctica y el estudio, ya sea mediante el uso de materiales de preparación o la asistencia a un curso de preparación.

Para ayudar a prepararse para el examen, es recomendable dedicar tiempo regularmente a la preparación y mantener una rutina de estudio. Además, es útil establecer objetivos realistas y trabajar en torno a ellos, mientras se practica diferentes habilidades, como la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión escrita y oral.

Es importante tener una mentalidad positiva y enfocarse en las fortalezas personales para controlar la ansiedad y el estrés antes del examen. Dormir lo suficiente, comer bien y mantenerse hidratado también son recomendaciones útiles para mantener la mente y el cuerpo en condiciones óptimas.

Otra recomendación valiosa es considerar apuntarse a una academia de inglés. Una buena academia de inglés puede proporcionar una guía experta y recursos adicionales para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de manera efectiva. Los profesores en una academia de inglés también pueden proporcionar retroalimentación personalizada sobre el rendimiento del estudiante y señalar las áreas que requieren más atención y práctica. Además, asistir a una academia de inglés puede ayudar a mantener una rutina de estudio regular y mantenerse motivado.

En general, es importante dedicar tiempo y esfuerzo a la preparación y considerar las opciones disponibles para obtener la mejor guía y recursos posibles, como la asistencia a una academia de inglés. Con la preparación adecuada, una mentalidad positiva y una buena estrategia, es posible aprobar un examen oficial de inglés a la primera.

Sobre The Bridge Academia de Inglés

The Bridge es una academia de inglés ubicada en Madrid especializada en la preparación de exámenes oficiales de inglés, como Cambridge, Aptis y TOEFL. Esta academia ofrece cursos de preparación personalizados y de alta calidad para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de certificación en inglés.

Los profesores de The Bridge, nativos y con amplia experiencia en la docencia, utilizan una variedad de técnicas de enseñanza y recursos de aprendizaje para garantizar que los estudiantes estén preparados de manera efectiva para el examen. Además, se enfocan en mejorar las habilidades de comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral de los estudiantes, lo que les permite sentirse más seguros y preparados para el examen.

The Bridge ofrece una variedad de horarios de clases, así como también clases privadas y en grupo. Además, cuentan con una amplia variedad de recursos de aprendizaje y materiales de estudio para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de certificación de inglés.

