Por el bien de todos Juan García, Cáceres Lectores @DiarioSigloXXI martes, 28 de febrero de 2023, 08:35 h (CET)

Con la mirada puesta en la reconciliación nacional del Congo, Francisco, el Papa, animaba a decir no a la violencia, al rencor y a la resignación. Las víctimas que hablaron ante el Papa durante su estancia dieron testimonio de los frutos derivados de quien es capaz de desarmar el corazón, sin que esto implique guardar silencio o cultivar la impunidad.

La paz verdadera solo puede ser fruto del triunfo del bien sobre el mal. No basta, insistío el Papa, con castigar o no vengarse del mal sufrido. Una sociedad en vías de reconciliación es una sociedad esperanzada que cultiva la vida en común y busca la concordia. Y lo hace desde el compromiso con las víctimas por el bien de todos, sin diferencias.





NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.