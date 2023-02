Oh My Business y todo lo que hay que saber de la gestión de restaurantes

Tener una estrategia, implementarla y hacer el seguimiento de las acciones, es lo que diferencia a un restaurante y hotel con éxito de uno que está destinado al fracaso. Es aquí cuando entra la Gestión Operativa que será el departamento encargado de estas acciones.

Crecer en el sector de la restauración y hotelería no es una tarea sencilla, ya que se trata de un sector altamente competitivo en el que existe una profunda necesidad de profesionalización, expansión y rentabilización de los negocios. Muchas pymes pertenecientes a este sector sufren importantes pérdidas cada día por no contar con una estructura operativa. Por tal razón, Oh My Business ofrece a las empresas soluciones a medida para la gestión operativa y la asesoría de restaurantes y hoteles.

Beneficios de externalizar la Gestión Operativa de Restaurantes y Hoteles Contar con un departamento de Gestión Operativa siempre tendrá un beneficio, ya que se podrán delegar en él las tareas más desgastante para todo hostelero: Administración general del negocio, Acciones para aumentar la facturación, Gestión de Recursos Humanos, Formación de equipo, Plan de innovación y expansión, Selección de proveedores, Optimización de los recursos. La empresa rentabiliza los negocios de sus clientes realizando un asesoramiento personalizado porque entiende y promueve que cada restaurante u hotel tiene necesidades únicas. Para ello crea estrategias personalizadas enfocadas en la Gestión Operativa y la Asesoría.

¿Por qué elegir los servicios de Oh My Business? Oh My Business contribuye al crecimiento y mejora exponencial de los negocios a través del diseño e implementación de una estrategia de gestión operativa y del seguimiento de las acciones para incrementar la facturación por mesa, formar al personal, administrar correctamente el negocio y sugerir ideas innovadoras.

Así, las pymes del sector que no dispongan de una estructura operativa interna y que busquen diferenciarse de la competencia para conseguir clientes fieles, pueden acceder a la web de esta empresa y realizar un test gratuito para descubrir los errores que están cometiendo o bien, solicitar una primera sesión con el equipo de Oh My Business. Con el aval de numerosas marcas del sector de la Restauración y Eventos que han logrado mejorar su rentabilidad mediante su metodología en la gestión operativa, Oh My Business se ha convertido en una de las empresas líderes en este sector.